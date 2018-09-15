«Маленький чемпион» в Шелехове: в забеге поучаствовали 65 детей

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-15T13:24:48+03:00

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Прививать детям жажду к победам с малых лет помогает «Комсомольская правда». В 2018 году географию спортивного турнира «Маленький чемпион», который проводится ежегодно в Иркутске, решено было расширить и отдельно провести забеги еще и в Шелехове. Для жителей небольшой города день 15 сентября стал большим праздником. В зале дворца культуры «Металлург» было не протолкнуться.

- Родители 65 малышей подали заявки на участие, - отметили организаторы акции. – А оценивал достижения детей в том числе и мэр Шелеховского района Максим Модин, который был приглашен в жюри.

Руководитель проекта радио "Комсомольская правда" в Иркутске Наталья Кравченко была ведущей детских соревнований "Маленький чемпионФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задание детской гонки, к слову, простые. Было несколько возрастных категорий: с 7 месяцев до 1 года, с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет. Участникам предстояло проползти несколько метров по дорожкам как можно быстрее. Однако страсти кипели нешуточные, ведь кто-то из маленьких захотел уснуть на старте, кто-то пополз в абсолютно другую сторону - а вдруг там интереснее. На какие только уловки не приходилось идти родителям, чтобы их ребенок пришел к финишу. Некоторые даже сами вышли на дистанцию и ползли рядышком. В итоге все участники показали себя достойно. Кстати, болели за юных атлетов не только мамы, и папы, а также братья и сестры, бабушки и дедушки.

Алина Антонова и ее дочка Соня приехали в Шелехов из Иркутска, чтобы поучаствовать в "Маленьком чемпионе"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы в Иркутске живем, - рассказывает мама Софии Алина Антонова. – Хотели поучаствовать в «Маленьком чемпионе» в своем городе, но по возрасту не подходили. Дочке только недавно исполнилось 7 месяцев. А тут узнали, что «Комсомолка» проводит забег в Шелехове. Мне подруга рассказала, которая живет в этом городе. Начали готовиться с моей Сонечкой заранее. Чем только ее на тренировках не пыталась заманить: и игрушками, и телефоном! Проползли на соревнованиях хорошо! Нам все понравилось.

Семья Антоновых получила призы и подарки за участие в забегах от партнеров "Комсомольской правды"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот у семьи Федоровых из Шелехова была целая стратегия для победы.

Ксения Федорова разработала хорошую тактику и ее сын Сережа в итоге пришел к финишу первымФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Решили с мужем, что самый действенный способ – это заманить сына мной, - поделилась мама 10-месячного Сережи Ксения. – Поэтому полчаса перед стартом ребенок был с папой. А как только Сережа вышел на дистанцию, у финиша появилась я, так он так рванул, что всех обогнал! Вообще сын – большой любитель ползать, поэтому мы и пришли поучаствовать и остались довольны.

Трехлетнего Руслана было не обогнать, ведь мама пообещала ему купить его любимую конфетуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другим чемпионом стал трехлетний Руслан. Его мама Ирина Шляжене пообещала купить конфету, если сын всех обгонит. Однако за первое место призов у него теперь гораздо больше, чем просто конфета. Победители также получили грамоты и медали.

Предоставили подарки призерам «Комсомольская правда», а также партнеры издательского дома Шелеховский комбинат питания, кондитерская «Стефани», «Текстиль Альянс», «Беллакт». Также помощь в организации забегов оказали мэр района Максим Модин и депутат Заксобрания Иркутской области Александр Белов.