2018-09-17T16:16:30+03:00
Общество

Погода в Иркутске 18 сентября: утром и днем дождь

Температура в обед +11, +13 градусов
Ольга БУЕВА
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Погода в Иркутске 18 сентября: утром и днем дождьПогода в Иркутске 18 сентября: утром и днем дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске 18 сентября не порадует нас солнышком. Бабье лето сменится ненастьем. Днем в нашем городе переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, утром небольшой дождь, днем дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду, температура ночью +6,+8 градусов, днем +11,+13 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. В северных районах порывы до 15 метров в секунду, ночью в верхнеленских и северо-восточных районах ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +3,+8 градусов, при прояснении +2,-3 градуса, днём +9,+14 градусов, при облачной погоде +2,+7 градуса. В северо-восточных районах +11,+16.

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