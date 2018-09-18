СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-18T11:42:45+03:00

На территории Братского района осуществляют деятельность около 300 предприятий малого бизнеса и около 600 индивидуальных предпринимателей. Фото: предоставлено администрацией Братского района

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Успешными темпами развиваются лесоперерабатывающая и лесозаготовительная отрасли, сельское хозяйство, торговля и другие отрасли. Один из основных приоритетов работы администрации Братского района - создание благоприятного инвестиционного климата в районе, выстраивание партнерских и доверительных отношений с бизнесом. В настоящее время успешно реализуется ряд инвестиционных проектов в деревообрабатывающей отрасли: ООО «Орион», ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» и ООО «Ангара плюс», а также крупные сельскохозяйственные проекты - ООО «Хозяйство «Гелиос», ООО «Рассвет», ИП глава КФХ «Комаров А.Т.».

Администрация Братского района готова поддерживать и продвигать любые инвестиционные проекты.

- Мы поможем и сделаем все, чтобы административные процедуры в зоне нашей ответственности были пройдены максимально быстро, - говорит мэр Братского района Алексей Баловнев.

Мэр Братского района Алексей Сергеевич Баловнев.Фото: Лали ЛОБАНОВА

В 2017 году администрация Братского района заключила ряд соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области», фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области», правительством Иркутской области для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

Реализация данных соглашений позволяет предпринимателям Братского района своевременно получать информационную, консультационную и финансовую поддержку. Ежегодно предприниматели и сельхозпроизводители Братского района активно принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях: «Малый бизнес - будущее района», Братский экономический форум, сельскохозяйственная ярмарка «100 процентов наше!».

Выставка «Малый бизнес - будущее района» - 2017. Фото: предоставлено администрацией Братского района

- Считаю, нам есть чем гордиться и что представлять. Администрация района продолжит оказывать содействие предпринимателям для участия в различных форумах, конференциях, выставках и ярмарках. Братский район открыт для бизнеса. Со своей стороны мы предпринимаем все действия, которые способствуют устранению административных барьеров. Мы готовы выслушать каждое замечание или предложение по улучшению инвестиционного климата в районе. Настоящее время - время вызовов! Только объединив усилия бизнеса и власти, можно достичь значительных результатов, - считает мэр Братского района Алексей Баловнев.