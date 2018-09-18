2018-09-18T11:19:34+03:00
Политика

Киренский район: суровая красота северной природы и современное экономическое развитие

Одна из самых отдаленных территорий Иркутской области привлекает туристов и инвесторов
Дарья АМУРСКАЯ
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Мэр Киренского района К.В. Свистелин (справа), директор МКоУ СоШ в п. Алексеевске Н.А. Калына и министр спорта И.Ю. Резник открывают СоК в п. Алексеевске. Предоставлено администрацией Киренского районаМэр Киренского района К.В. Свистелин (справа), директор МКоУ СоШ в п. Алексеевске Н.А. Калына и министр спорта И.Ю. Резник открывают СоК в п. Алексеевске. Предоставлено администрацией Киренского района
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Север Иркутской области пугает и привлекает одновременно. Далекий, холодный зимой, жаркий летом и такой притягательный для всех ценителей настоящей суровой красоты природы уголок Земли действительно заслуживает того, чтобы с ним познакомиться поближе.

Первым делом - самолеты

Одна из самых отдаленных и красивейших территорий Приангарья - Киренский район. Его центр - Киренск - называют северной Венецией, потому что это город-остров на реке Лене.

Чтобы добраться сюда из Иркутска на машине, нужно преодолеть около тысячи километров, и потом еще воспользоваться паромом. Поэтому лучшим выбором будет самолет - не пройдет и двух часов, и вы на месте! А чтобы перелет не сильно бил по карману, мэр Киренского района Кирилл Свистелин добивается субсидирования авиаперевозок.

Мэр Киренского района Кирилл Викторович Свистелин. Предоставлено администрацией Киренского района

Мэр Киренского района Кирилл Викторович Свистелин. Предоставлено администрацией Киренского района

Недавно в областном центре губернатор Приангарья Сергей Левченко провел заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона. В его рамках мэры северных территорий подняли транспортные проблемы. Кирилл Свистелин выступил с предложением о сокращении цен на авиаперелеты для жителей Севера. Также он обратил внимание главы региона на необходимость рассмотреть вариант соединения районных дорог с федеральной трассой «Вилюй». Еще одним предложением стало строительство в Киренске аэропорта, который мог бы принимать большие самолеты, чтобы обслуживать нефтегазовые предприятия Иркутской области.

- Важно, чтобы билет на самолет из Иркутска в северные территории стоил не 11 - 13 тысяч рублей, а 5 тысяч, - отметил Кирилл Свистелин. - Мы направили письмо с нашим предложением губернатору и уже получили ответ: «Согласен». Глава региона поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта области проработать порядок выделения такой субсидии по маршруту Иркутск - Киренск - Иркутск. Это адресная поддержка или субсидия на рейс.

Музей и пароход

Есть у мэра Киренского района еще одна замечательная задумка: создать музей на базе местной достопримечательности - единственного в России пассажирского парохода «Благовещенск», занесенного в реестр памятников истории. Сегодня частный владелец судна готов подарить раритет Иркутской области. Министерство имущественных отношений региона прорабатывает этот вопрос.

- После реконструкции можно запустить на этом пароходе экскурсионное путешествие по Лене через Киренск, Бодайбо, Якутск, - подчеркнул Кирилл Свистелин. - Это будет настоящий музей на воде!

Без долгов

Несмотря на свою удаленность, Киренский район сегодня активно развивается во всех направлениях. Сбалансировать местный бюджет удалось благодаря постановке бизнеса - нефтяных компаний, лесоперерабатывающих и других организаций - на обособленный учет.

Теперь у территории нет долгов, которые, к сожалению, копились в предыдущие годы. Например, муниципалитет полностью рассчитался по областным кредитам. Не осталось финансовых обязательств перед коммунальными и различными подрядными организациями. Кроме того, бюджетной сфере впервые с авансированием оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно.

- Мы больше никому ничего не должны! - поделился радостной новостью мэр Кирилл Свистелин. - Экономика района стала более стабильной, а это значит, что можем активнее реконструировать и строить социальные объекты. Стоить отметить, что многие школы, детские сады и дома культуры района не видели капитального ремонта 25 - 30, а то и 40 лет. Поэтому готовятся проектно-сметные документации по объектам социальной сферы с графиком строительства и капитального ремонта до 2023 года.

Новые школы

В Киренске 1 сентября этого года после капремонта открылась школа № 3 на 500 учеников, продолжается обновление городского детсада № 1. Кроме того, в селе Кривая Лука началось строительство новой школы. В следующем году она откроет свои двери для учеников и учителей.

- Это небольшой поселок, но сегодня здесь работают крупные нефтяные компании, и детей школьного возраста довольно много, - рассказал мэр. - Пока они занимаются в семи разных зданиях и с нетерпением ждут, когда построят современную школу.

Раньше намеченного срока в Киренском районе предполагают завершить капремонт Алымовской школы. Он был рассчитан на два года, но открыть обновленный храм знаний планируют уже в следующем году. И самое главное: сейчас готовится проект школы на 725 мест в Киренске.

- Это очень большая школа, похожая на ту, что построена в микрорайоне Китой города Ангарска, - прокомментировал Кирилл Свистелин. - Губернатор региона Сергей Левченко поручил нам завершить проектирование к 31 декабря этого года, и мы в эти сроки уложимся. Строительство собираемся начать в 2019 - 2020 году. Также в новое здание планируется переезд школы искусств и детско-юношеского центра «Гармония».

Спорткомплекс в Алексеевске

Большое внимание в районе уделяется и развитию спорта.

В поселке Алексеевске в этом году построили спортивно-оздоровительный комплекс со спортзалом 26 х 15 метров, предназначенным для занятий групп здоровья, художественной и ритмической гимнастикой, общефизической и атлетической подготовкой, игровыми видами спорта. В спорткомплексе есть вспомогательные помещения: вестибюль, кабинет медсестры, комната отдыха, помещения для тренеров и администрации, душевые и т.д.

Общий объем финансирования строительства спортобъекта составил более 55,7 млн рублей, из них почти 53 млн - средства областного бюджета, остальные - муниципального.

- Алексеевск - это достаточно большой поселок городского типа, но последние лет 15 здесь даже спортзала не было, - отметил Кирилл Свистелин. - Новый комплекс решили возвести на территории местной школы, но заниматься в нем смогут не только ученики, но и все желающие. Также мы начали большую реконструкцию единственного в Киренске стадиона «Водник». Планируем хорошее искусственное покрытие, картинг, поле для футбола. Обновленный стадион предполагаем открыть к 90-летнему юбилею района, который будем отмечать 12 июня 2019 года. А еще в сквере Свободы в Киренске установили фонтан - единственный в районе!

В сквере Свободы города Киренска открыли фонтан. Предоставлено администрацией Киренского района

В сквере Свободы города Киренска открыли фонтан. Предоставлено администрацией Киренского района

Так что жизнь в отдаленном северном районе Иркутской области, что называется, кипит и бурлит. Здесь добывают нефть и газ. Несмотря на суровые погодные условия, достигают успехов и в сельском хозяйстве. А еще собирают, бережно хранят и передают из поколения в поколение богатую историю края. Впереди еще много задач, которые обязательно будут решены, потому что Север закаляет характер и воспитывает людей, которые всегда достигают поставленных целей.

КОНКРЕТНО

Дата образования Киренского района - 1929 год. Неузнаваемо преобразился Киренск в последние годы. Все, кто бывает в районном центре, любуются не только его природной красотой, многоводьем, но и отмечают архитектурную особенность. Здесь органично сочетаются старина и современность, прошлые века и наше время. История Киренского района тоже богата и интересна. На его территории много сел, которым исполнилось более 350 лет. Летом 2018 года два старинных села - Красноярово и Никулино - отметили 350-летие, село Коршуново отпраздновало 275 лет со дня основания, а деревня Вишнякова - 365 лет.

Люди, оставившие след в истории Земли Киренской: великий первопроходец, землепашец Ерофей Павлович Хабаров; отбывавшие в Киренске ссылку декабристы - князь Валериан Голицын и дворянин Аполлон Веденяпин; бессменный председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, знаменитый хирург с мировым именем академик Федор Углов; Герои Советского Союза - киренчане Петр Федорович Тюрнев, Алексей Дмитриевич Андреев, Степан Алексеевич Кузаков, Матвей Прокопьевич Подымахин и многие другие.

Сам Киренск - один из старейших городов Приангарья. Основан как Никольский острог в 1630 году. Это единственный в стране город-остров, центральную часть которого окружают сразу две реки - Лена и Киренга. Более двух веков стоит он, привольно раскинувшись на берегах Лены и Киренги, строится, растет, мужает.

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