Киренский район: суровая красота северной природы и современное экономическое развитие

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-18T11:19:34+03:00

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Север Иркутской области пугает и привлекает одновременно. Далекий, холодный зимой, жаркий летом и такой притягательный для всех ценителей настоящей суровой красоты природы уголок Земли действительно заслуживает того, чтобы с ним познакомиться поближе.

Первым делом - самолеты

Одна из самых отдаленных и красивейших территорий Приангарья - Киренский район. Его центр - Киренск - называют северной Венецией, потому что это город-остров на реке Лене.

Чтобы добраться сюда из Иркутска на машине, нужно преодолеть около тысячи километров, и потом еще воспользоваться паромом. Поэтому лучшим выбором будет самолет - не пройдет и двух часов, и вы на месте! А чтобы перелет не сильно бил по карману, мэр Киренского района Кирилл Свистелин добивается субсидирования авиаперевозок.

Мэр Киренского района Кирилл Викторович Свистелин. Предоставлено администрацией Киренского района

Недавно в областном центре губернатор Приангарья Сергей Левченко провел заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона. В его рамках мэры северных территорий подняли транспортные проблемы. Кирилл Свистелин выступил с предложением о сокращении цен на авиаперелеты для жителей Севера. Также он обратил внимание главы региона на необходимость рассмотреть вариант соединения районных дорог с федеральной трассой «Вилюй». Еще одним предложением стало строительство в Киренске аэропорта, который мог бы принимать большие самолеты, чтобы обслуживать нефтегазовые предприятия Иркутской области.

- Важно, чтобы билет на самолет из Иркутска в северные территории стоил не 11 - 13 тысяч рублей, а 5 тысяч, - отметил Кирилл Свистелин. - Мы направили письмо с нашим предложением губернатору и уже получили ответ: «Согласен». Глава региона поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта области проработать порядок выделения такой субсидии по маршруту Иркутск - Киренск - Иркутск. Это адресная поддержка или субсидия на рейс.

Музей и пароход

Есть у мэра Киренского района еще одна замечательная задумка: создать музей на базе местной достопримечательности - единственного в России пассажирского парохода «Благовещенск», занесенного в реестр памятников истории. Сегодня частный владелец судна готов подарить раритет Иркутской области. Министерство имущественных отношений региона прорабатывает этот вопрос.

- После реконструкции можно запустить на этом пароходе экскурсионное путешествие по Лене через Киренск, Бодайбо, Якутск, - подчеркнул Кирилл Свистелин. - Это будет настоящий музей на воде!

Без долгов

Несмотря на свою удаленность, Киренский район сегодня активно развивается во всех направлениях. Сбалансировать местный бюджет удалось благодаря постановке бизнеса - нефтяных компаний, лесоперерабатывающих и других организаций - на обособленный учет.

Теперь у территории нет долгов, которые, к сожалению, копились в предыдущие годы. Например, муниципалитет полностью рассчитался по областным кредитам. Не осталось финансовых обязательств перед коммунальными и различными подрядными организациями. Кроме того, бюджетной сфере впервые с авансированием оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно.

- Мы больше никому ничего не должны! - поделился радостной новостью мэр Кирилл Свистелин. - Экономика района стала более стабильной, а это значит, что можем активнее реконструировать и строить социальные объекты. Стоить отметить, что многие школы, детские сады и дома культуры района не видели капитального ремонта 25 - 30, а то и 40 лет. Поэтому готовятся проектно-сметные документации по объектам социальной сферы с графиком строительства и капитального ремонта до 2023 года.

Новые школы

В Киренске 1 сентября этого года после капремонта открылась школа № 3 на 500 учеников, продолжается обновление городского детсада № 1. Кроме того, в селе Кривая Лука началось строительство новой школы. В следующем году она откроет свои двери для учеников и учителей.

- Это небольшой поселок, но сегодня здесь работают крупные нефтяные компании, и детей школьного возраста довольно много, - рассказал мэр. - Пока они занимаются в семи разных зданиях и с нетерпением ждут, когда построят современную школу.

Раньше намеченного срока в Киренском районе предполагают завершить капремонт Алымовской школы. Он был рассчитан на два года, но открыть обновленный храм знаний планируют уже в следующем году. И самое главное: сейчас готовится проект школы на 725 мест в Киренске.

- Это очень большая школа, похожая на ту, что построена в микрорайоне Китой города Ангарска, - прокомментировал Кирилл Свистелин. - Губернатор региона Сергей Левченко поручил нам завершить проектирование к 31 декабря этого года, и мы в эти сроки уложимся. Строительство собираемся начать в 2019 - 2020 году. Также в новое здание планируется переезд школы искусств и детско-юношеского центра «Гармония».

Спорткомплекс в Алексеевске

Большое внимание в районе уделяется и развитию спорта.

В поселке Алексеевске в этом году построили спортивно-оздоровительный комплекс со спортзалом 26 х 15 метров, предназначенным для занятий групп здоровья, художественной и ритмической гимнастикой, общефизической и атлетической подготовкой, игровыми видами спорта. В спорткомплексе есть вспомогательные помещения: вестибюль, кабинет медсестры, комната отдыха, помещения для тренеров и администрации, душевые и т.д.

Общий объем финансирования строительства спортобъекта составил более 55,7 млн рублей, из них почти 53 млн - средства областного бюджета, остальные - муниципального.

- Алексеевск - это достаточно большой поселок городского типа, но последние лет 15 здесь даже спортзала не было, - отметил Кирилл Свистелин. - Новый комплекс решили возвести на территории местной школы, но заниматься в нем смогут не только ученики, но и все желающие. Также мы начали большую реконструкцию единственного в Киренске стадиона «Водник». Планируем хорошее искусственное покрытие, картинг, поле для футбола. Обновленный стадион предполагаем открыть к 90-летнему юбилею района, который будем отмечать 12 июня 2019 года. А еще в сквере Свободы в Киренске установили фонтан - единственный в районе!

В сквере Свободы города Киренска открыли фонтан. Предоставлено администрацией Киренского района

Так что жизнь в отдаленном северном районе Иркутской области, что называется, кипит и бурлит. Здесь добывают нефть и газ. Несмотря на суровые погодные условия, достигают успехов и в сельском хозяйстве. А еще собирают, бережно хранят и передают из поколения в поколение богатую историю края. Впереди еще много задач, которые обязательно будут решены, потому что Север закаляет характер и воспитывает людей, которые всегда достигают поставленных целей.

КОНКРЕТНО

Дата образования Киренского района - 1929 год. Неузнаваемо преобразился Киренск в последние годы. Все, кто бывает в районном центре, любуются не только его природной красотой, многоводьем, но и отмечают архитектурную особенность. Здесь органично сочетаются старина и современность, прошлые века и наше время. История Киренского района тоже богата и интересна. На его территории много сел, которым исполнилось более 350 лет. Летом 2018 года два старинных села - Красноярово и Никулино - отметили 350-летие, село Коршуново отпраздновало 275 лет со дня основания, а деревня Вишнякова - 365 лет.

Люди, оставившие след в истории Земли Киренской: великий первопроходец, землепашец Ерофей Павлович Хабаров; отбывавшие в Киренске ссылку декабристы - князь Валериан Голицын и дворянин Аполлон Веденяпин; бессменный председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, знаменитый хирург с мировым именем академик Федор Углов; Герои Советского Союза - киренчане Петр Федорович Тюрнев, Алексей Дмитриевич Андреев, Степан Алексеевич Кузаков, Матвей Прокопьевич Подымахин и многие другие.

Сам Киренск - один из старейших городов Приангарья. Основан как Никольский острог в 1630 году. Это единственный в стране город-остров, центральную часть которого окружают сразу две реки - Лена и Киренга. Более двух веков стоит он, привольно раскинувшись на берегах Лены и Киренги, строится, растет, мужает.