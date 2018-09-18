СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-18T13:19:08+03:00

Куда ехать за невестами и женихами: в Иркутской области на 1000 мужчин приходится 1164 женщины Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть в Приангарье селенья, где сильный пол не сдает своих позиций

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На 1000 ребят приходится 1164 девчонки. Факт снова подтвердился: женщин в нашей стране, в том числе в Иркутской области, гораздо больше мужчин. То, что ряды сильной половины человечества поредели, подтверждает грустная статистика Иркутскстата за 2018 год.

Не верите? Простая формула в помощь, а рассчитывается она так: 1 293 146 женщин, проживающих в Приангарье на начало этого года, мы делим на количество мужчин (1 111 049) и умножаем на 1000. Но есть все-таки в Приангарье селенья, где сильный пол не сдает своих позиций. Всем иркутским незамужним и особенно привередливым дамам рекомендуем переезжать на ПМЖ в Зиминский или Катангский районы. Почему так далеко? Да просто это единственные места, где вы встретите больше представителей противоположного пола. Например, в Зиминском на 979 женщин приходится 1000 кавалеров, а в Катангском и вовсе статистика почти равная: 996 против 1000. Можно выбрать и другие небольшие поселки, так как в сельской местности между полами сохраняется паритет. Там излишек дам – всего 13-39 в расчете на тысячу мужиков.

Зато есть отличная новость для наших холостяков: вам из города выезжать никуда не надо. На 1000 кавалеров в Иркутске приходится 1252 дамы. Ну чем не город невест? Также больше спутниц жизни можно найти в Свирске, Черемхове, Братске, Шелехове, а также в Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах. Если, конечно, они не найдут вас первыми.

- А причина численного преимущества прекрасного пола очень банальная: просто у трудоспособных мужчин смертность гораздо выше, - восклицает в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске специалист-эксперт отдела статистики труда и уровня жизни Иркутскстата Светлана Борисова. - В зрелом возрасте женщины и вовсе преобладают в два, а то и в три раза. Так что сколько бы ни рождалось мальчиков, женщин все равно будет больше. Это доказывает статистика.

Что делать? Конечно, можно издать закон, по которому молодых мам, рожающих девочек, будут штрафовать, а рожениц, подаривших стране будущих защитников Отечества, поощрять. Но что толку?

Кстати, парадоксально, но факт: мальчиков сейчас рождается гораздо больше, чем девочек!

- Ничего удивительного, так было испокон веков, - говорит Светлана Борисова.

КСТАТИ

Как это было раньше

2000 год: на 1000 мужчин 1115 женщин.

2010 год: на 1000 мужчин 1158 женщин.

А КАК У НИХ?

Куда ехать за женихами и невестами

Город женихов - Чукотка: на 1000 мужчин всего 956 дам.

Город невест - Иваново: на 1000 мужчин 1223 барышни.

КОНКРЕТНО

Продолжительность жизни в Приангарье:

мужчины – 63 года,

женщины – 75 лет.