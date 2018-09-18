Это фиаско, братан: видео как деревянный мост рушится под грузовиком появилось в иркутских соцсетях

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-18T14:53:41+03:00

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Случайные очевидцы сняли на видео, и выложили в соцсетях ролик, как водитель «ГАЗ-66» попытался перегнать свой грузовик через ветхий деревянный мост, расположенный где-то в лесу. Скорее всего, камеры зеваки достали не случайно. Ведь даже не вооруженным взглядом было видно, что по такой переправе не то что на машине заезжать, пешком ходит опасно.

Но отчаянный водитель грузовика все же решил рискнуть. Несмотря на то, что пройти всю дистанцию мужчина пытался аккуратно и с небольшой скоростью, на середине пути дрожащая под "ГАЗиком" конструкция с треском обвалилась в воду, задняя часть грузовика уже начала уходить вслед за ней, но водителю удалось мастерски вырулить, нажать на газ, и продолжить движение. Но когда до берега оставалось каких-то 2-3 метра, «ГАЗ» все же сносит в сторону, и он «носом» «ныряет» в воду. Благо, глубина лесной речушки оказалась небольшой.

Пострадал ли горе-водитель в результате такого погружения, неизвестно. Непонятно, и в каком районе Иркутской области произошло ЧП.