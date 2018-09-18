«Лензолото»: курс на эффективность

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-18T11:22:42+03:00

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Лензолото - предприятие почти со столетней историей, продолжает наращивать золотой запас страны. Компания, действующая на территории Бодайбинского района Иркутской области, в 2016 году отметила свое 95-летие и уверенно движется к вековому юбилею.

Развиваясь, компания укрупняется, а задачи, которые она решает, становятся все масштабнее. Ее цель - не только эффективность в золотодобыче. Предприятие постоянно доказывает свою надежность как бизнес-партнера, а также повышает социальную ответственность. Ежегодно в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, заключенных с администрацией города Бодайбо и района, группа компаний АО «ЗДК «Лензолото» занимается благотворительной деятельностью. Регулярно оказывается материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда, труженикам тыла, пенсионерам, инвалидам. Также средства направляются на ремонт социально значимых объектов и улучшение их материально-технической базы.

Более 80 лет золотодобывающее предприятие тесно сотрудничает с Иркутским заводом тяжелого машиностроения (ИЗТМ). За годы взаимодействия на ИЗТМ были изготовлены практически все 250-литровые драги объединения «Лензолото», в том числе флагман дражного флота СССР с емкостью черпака в 600 литров.

В настоящее время активное взаимовыгодное сотрудничество предприятий продолжается. «Лензолото» обеспечивается запасными частями для ремонта и поддержания в работоспособном состоянии драг и различных приборов. Также появляются совместные проекты по модернизации и реконструкции, изготовлению нового оборудования. Ежегодно АО «ЗДК «Лензолото» размещает заказы на изготовление продукции.

В 2018 году «Лензолото» и ИЗТМ подписали один из крупных контрактов. Он связан с модернизацией легендарной драги № 66 и ее переносом на Мараканскую группу месторождений россыпного золота. Эта драга была изготовлена на ИЗТМ в 1961-м и 52 года с честью отработала на месторождении в районе реки Хомолхо. Скоро флагман дражного флота получит новую жизнь и продолжит работу на благо компании, региона и страны.

НАША СПРАВКА

«Лензолото» сегодня - это 90 лицензий на добычу драгоценного металла. В среднем компания ежегодно добывает 4,5 тонны золота. В ее распоряжении 500 единиц горной техники, 40 золотодобывающих участков, 6 из которых отрабатывается дражным открытым способом, остальные закрытым.

На предприятии создано порядка 3000 рабочих мест. Плюс ко всему ежегодно «Лензолото» организует производственную практику для 45 - 50 студентов горных вузов страны. Начав карьеру в компании, каждый сотрудник может приобщиться к лучшей мировой практике, стать соучастником интересных проектов, проявить свои способности.

В группу компаний АО «ЗДК «Лензолото» входят два производственных подразделения («Карьер Маракан» и «Дальняя Тайга»), три дочерних золотодобывающих предприятия (АО «Светлый», АО «Севзото», ЗАО «Ленсиб»), три дочерних сервисных предприятия (ООО «ЛенГео», ООО «ЛенРэм» - ремонтная база, ООО «ЦПП «Лензолотопроект» - проектная организация).

Доля группы компаний АО «ЗДК «Лензолото» по добыче россыпного золота по всему Бодайбинскому району превышает порядка 20%.

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