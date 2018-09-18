Сергей Сокол выдвинут кандидатом на должность председателя Заксобрания Приангарья

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-18T12:59:13+03:00

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Второй этап XX конференции Иркутского регионального отделения «Единой России» прошел в областном центре. Главный вопрос - выборы кандидатуры для выдвижения на должность председателя Законодательного Собрания региона.

В бюллетенях для голосования было две фамилии – Сергей Сокол (советник главы госкорпорации «Ростех», избранный в ЗС по общеобластному списку «Единой России») и Николай Труфанов (депутат ЗС 2-го созыва, прошедший в новый состав регионального парламента по одномандатному округу).

Сергей Сокол рассказал участникам заседания, как побывал во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области, акцентировал внимание на существующих в разных территориях проблемах и представил пути их решения.

- Нам предстоит определить основные направления развития региона, разработать и принять программу социально-экономического развития области, усилить работу с федеральным центром, - подчеркнул Сергей Сокол. - Впереди много работы по привлечению инвестиций, развитию инфраструктурных проектов, поддержке муниципальных образований, бизнеса и социальной сферы.

Николай Труфанов в своем выступлении представил показатели, которые свидетельствуют об эффективной работе 2-го созыва депутатского корпуса.

По итогам тайного голосования за Сергея Сокола проголосовали 125 делегатов конференции, против - четыре. В свою очередь Николая Труфанова поддержали четыре участника конференции, против высказались 125. Два бюллетеня из 131 признаны недействительными.

Первая сессия Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва состоится 19 сентября. В ее рамках пройдут выборы председателя регионального парламента.