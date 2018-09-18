СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-18T22:13:51+03:00

Погода в Иркутске на 19 сентября: днем ожидается дождь и мокрый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Осенняя погода прочно закрепилась в Иркутске. Ночью 19 сентября столбик термометра опускался до +2, +4 градусов, а днем температура поднимется лишь до +6, +8. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 11-16 м/с.

В других городах и селах региона погода не лучше. Переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, мокрый снег, в отдельных районах сильные осадки. Утром регион окутает туман.

- Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +1,+6 градусов, в пониженных формах рельефа 0,-5, днем +6,+11, при увеличении облачности до +1.