2018-09-19T12:42:58+03:00
Политика

Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: Мы должны заставить экономику кипеть

Советник главы Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол избран председателем Законодательного Собрания Иркутской области
Юлия УЛЫБИНА
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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Состоялась первая сессия Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва. В ходе тайного голосования председателем регионального парламента избран советник главы Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол. Его поддержали 23 депутата из 45-ти. За вторую кандидатуру – Ольгу Носенко, которая во втором созыве ЗС возглавляла комитет по собственности, высказался 21 парламентарий. Также счетная комиссия обнаружила в избирательной урне недействительный бюллетень.

- Мы одна команда, другого варианта нет, - обратился к депутатскому корпусу председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол и поблагодарил коллег за поддержку. – У нас общая цель – развитие Иркутской области. Мы открыты для общения.

На сессии спикер также заявил, что у всех парламентариев должно быть четкое понимание того, что в ближайшие пять лет их ждет много работы.

- Предстоит принять ряд решений, которые должны принципиально изменить вектор и скорость развития региона, - подчеркнул он. - Нам необходимо будет принимать областные законы, направленные на повышение уровня жизни наших земляков, защиту интересов избирателей. Это должно быть главным в работе всех депутатов. Тем более, что именно такие задачи ставит перед региональными властями президент России Владимир Путин в майских указах, в своем ежегодном Послании.

Одной из ключевых задач, которые предстоит решать, Сергей Сокол назвал выстраивание взаимодействия с федеральной властью.

- Пока я вижу, что возможности участия в федеральных программах используются не на полную мощность, - отметил председатель ЗС Иркутской области. - Тоже самое касается и привлечения инвестиций. Многие компании, думаю, будут вкладывать в Приангарье, необходимо только правильно презентовать то, что можно здесь развивать, подготовить площадки, ресурсную базу. Тогда мы сможем увеличить и отдачу для бюджета от бизнеса. Мы должны заставить экономику кипеть! А не дремать, медленно плывя по течению!

Напомним, что за последние месяцы Сергей Сокол побывал во всех 42-х муниципальных образованиях области.

- Всюду было то, что осталось в сердце, - сказал он по итогам этих поездок. - Я хотел понять, чем дышит область, и просто общался с людьми. Потенциал региона огромен, его нужно развивать. Иркутская область - один из самых интересных субъектов не только в Сибирском федеральном округе, но и в стране.

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