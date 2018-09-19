СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-19T17:32:34+03:00

На судью в отставке возбудили уголовное дело за секс с 15-летним мальчиком в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против районного судьи в отставке из Иркутска. Мужчину обвиняют по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».

А началась эта история с того, что днем 3 июля 2017 года полицейские решили проверить автомобиль, припаркованный недалеко от пляжа Якоби. Каково же было их удивление, когда в салоне они застали голого мужчину и 15-летнего мальчишку. А вскоре выяснилось, что мужчина работает судьей. Тогда эта история всколыхнула интернет. Служителю Фемиды ничего не оставалось, кроме как уйти со своего поста.

- Необходимо отметить, что уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной колпервый отдел легии судей Иркутского областного суда, оставленного без изменения Верховным Судом Российской Федерации, - сообщили в СКР.

Расследованием уголовного дела, которое обещает стать громким, займется первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области.