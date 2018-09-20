2018-09-19T12:53:29+03:00
Общество

У предпринимателей Иркутской области есть гарантированный поручитель

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Директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова. Фото: пресс-служба фондаДиректор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова. Фото: пресс-служба фонда
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По состоянию на 1 сентября, начиная с 2009 года, в фонд поддержки обратилось 695 компаний, которые получили более 8 млрд рублей кредитных средств.

В Приангарье вопросам развития предпринимательства уделяется повышенное внимание. Поэтому сегодня в области созданы и функционируют следующие региональные организации –такие институты поддержки предпринимателей как Иркутский областной гарантийный фонд, Региональная и муниципальные фонды микрокредитования, Фонд развития промышленности, Корпорация развития Иркутской области.

Предприниматели области могут воспользоваться государственными программами льготного финансирования, по которым ставка составит от 6,5 % и не более 10-12% годовых. При этом гарантировать возврат полученных средств предприятия и/или предпринимателя, будет Иркутский областной гарантийный фонд.

Внедряемая кредитно-гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из актуальных направлений деятельности правительства Иркутской области. Иркутский областной гарантийный фонд (далее Фонд) ведет деятельность по двум стратегическим направлениям: гарантийная поддержка и поиск финансирования для реализации приоритетных проектов предпринимателей региона.

Основная услуга Фонда – гарантийная поддержка предпринимателей, которые не имеют достаточного залога для получения необходимой суммы кредита. Предприниматели привлекают Фонд как поручителя по сделке, в случае если не хватает своего имущества в качестве залогового обеспечения. Договор поручительства заключается между Банком, Предпринимателем и Фондом в размере до 70 % от суммы запрашиваемых предпринимателем кредитных средств, но не более 42 млн рублей.

С 2017 года Фонд начал работать с государственными микрокредитными компаниями Иркутской области,которые предоставляют микрозаймы до 3х миллионов рублей на льготных условиях. Наиболее активным на сегодняшний день является Фонд микрокредитования Иркутской области, но вместе с тем поручительство Фонда предоставляется по займам муниципальных микрокредитных компаний гг. Усть-Кут,Байкальск, Зима, Саянск, Усть-Илимск и Иркутского района.

Вторым, стратегическим направлением работы Фонда является сопровождение и поиск финансирования (инвестиционного и долгосрочного) по приоритетным региональным проектам предпринимателей. Есть ряд отраслей, которые банки по тем или иным причинам относят к рискованным (строительства, производства, сельского хозяйства), поэтому поддержка Гарантийного фонда сейчас очень востребована.

Предприниматель может обратиться в Фонд для получения полной информации о возможностях различных государственных льготных программ кредитования или подбора подходящего продукта финансирования для конкретного проекта.

Справочно:

1. Фонд оказывает поддержку всем предпринимателям региона

2. Поддержка оказывается online и Offline -не обязательно приходить/приезжать в Фонд, вам достаточно задать вопрос или подать заявку на сайте Фонда;

3. Для получения поддержки Предприниматель должен быть внесен в единый реестр субъектов МСП (сайт ofd.nalog.ru), иметь положительную деловую репутацию, не иметь задолженности перед бюджетом и плохой кредитной истории.

Полная информация о деятельности Фонда представлена на сайте www.fondirk.ru. Мы есть в фейсбук и инстаграмм.

Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф. 501

Телефон: 8 (3952) 25-85-20

www.fondirk.ru

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