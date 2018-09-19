Антон Романов: Предвыборная кампания была напряженной. Хочу свернуть горы и выполнить все обещания
Антон Романов: Предвыборная кампания была напряженной. Хочу свернуть горы и выполнить все обещанияФото: Алексей ЛИТВИНЦЕВ
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Депутат областного парламента нового созыва Антон Романов, победивший по 4-му избирательному округу, стал гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Как шла борьба за голоса избирателей? Над чем планирует работать в Законодательном Собрании? Возможно ли альтернативное решение пенсионного вопроса? Обо всем этом - в интервью.
Антон Романов: Предвыборная кампания была напряженной. Хочу свернуть горы и выполнить все обещания
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