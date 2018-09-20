2018-09-20T09:37:54+03:00
Общество

Респект и уважуха: депутаты Народного Хурала Бурятии пришли на свою первую сессию в национальных костюмах

Многие пользователи соцсетей восприняли идею на "ура"
Ольга БУЕВА
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Намсарай Намсараев. Фото: Зорикто ДамбаевНамсарай Намсараев. Фото: Зорикто Дамбаев
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В Бурятии 19 сентября Народный Хурал шестого созыва провел первую сессию. Стоит ли говорить, что для многих депутатов, особенно избранных впервые, заседание стало настоящим событием. Почти праздничным. Поэтому некоторые парламентарии пришли на сессию в бурятских национальных костюмах - это Намсарай Намсараев и Аркадий Цыбиков.

Фотографии народных избранников разлетелись по соцсетям. Многие местные блогеры уже высказались на этот счет: мол, молодцы, депутаты.

- Как говорится, респект и уважуха, - написал на своей страничке популярный блогер Эрдэм Гомбоев. - Буряад арад зоноо хундэлhэн байнад! Остальные депутаты, берите пример, это же красиво, особенно если речь идет о женских нарядах.

Аркадий Цыбиков. Фото: Зорикто Дамбаев

Аркадий Цыбиков. Фото: Зорикто Дамбаев

Кстати, такая традиция в республике существует давно - не только парламентарии, но и чиновники облачаются в национальные костюмы. Например, на такие праздники, как

Сурхарбан, Алтаргана и Сагаалган. Но вот чтобы в таких одеждах придти на сессию Хурала - такой поступок даже для жителей Бурятии, которые чтут свои традиции, в новинку.

Кстати, два года назад здесь даже на законодательном уровне хотели обязать мужей государевых облачаться в национальные костюмы на прием делегаций и высоких гостей, а также официального празднования юбилейных и памятных дат. При этом отмечалось, что облачаться в национальную одежду с ног до головы совсем не обязательно – достаточно нескольких деталей. Но закон так и не приняли.

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