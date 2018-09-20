СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-20T14:55:00+03:00

Проба Манту: в Иркутской области ребенка не пускают в детский сад, потому что у него нет проверки на туберкулез Фото: Алексей ФОКИН

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В сентябре большинство ребят отправляются в школы и детские сады. Традиционно в образовательных учреждениях требуют, чтобы каждый ребенок прошел медкомиссию, был привит от различных инфекционных болезней. Оно и понятно - дети контактируют друг с другом и любой родитель хочет быть уверен в том, что его чадо не заразится от другого ребенка какими-либо заболеваниями, в том числе и опасными для здоровья. Однако в поселке Новая Игирма, что на севере Приангарья, произошел неприятный случай - здесь четырехлетнего мальчика не пустили в детский сад. Причина - отсутствие у юного воспитанника пробы Манту.

- Мы женой вообще противники любых прививок, в том числе и разных проб, - объяснил "КП" свою позицию отец ребенка Олег. - С самого рождения мы не ставили нашему малышу ни одну вакцину. Считаем, что они плохо влияют на иммунитет. И вот доказательство: за четыре года наш сын болел всего несколько раз и то в легкой форме. И это не только наше мнение: в Интернете много информации о том, что прививки действительно вредны. Об этом говорят авторитетные врачи.

К слову, сын Олега уже ходил в детский сад на протяжении двух лет. И вопрос о том, что мальчик не прошел тестирование на туберкулез, не вставал. Однако в этом году заведующая дошкольным образовательным учреждением была категорична.

- Это ущемление наших прав! - уверен отец мальчика. - Я уже ознакомился с законами РФ, написал жалобы Уполномоченному по правам ребенка Иркутской области, в министерство образования и Роспотребнадзор. Надеюсь, что справедливость восстановится!

Сейчас мальчик вынужден сидеть дома с соседкой, пока родители находятся на работе.

Ситуация, конечно, не единичная. И раньше возникало непонимание между родителями и представителями различных ведомств, в том числе и врачами.

- Существую нормы СанПиНа, согласно которым все родители должны подтвердить, что их дети здоровы, это предусмотрено пунктом 5.7 по профилактике туберкулеза - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - При отказе от обследования и при отсутствия справки от фтизиатра дети не допускаются в организованные коллективы. В нашей области такое опасное заболевание как туберкулез встречается в два раза чаще, чем в других регионах. Вот статистика: только в прошлом году это заболевание выявили у двух тысяч жителей Иркутской области, 69 из которых - дети. Нам кажется, это серьезный повод задуматься!

Врачи еще более категоричны в этом вопросе.

- Родители, конечно, неправы, - говорит заведующая кафедрой туберкулеза и инфекционных болезней, доктор наук, профессор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный внештатный фтизиатр Минздрава Иркутской области Елена Зоркальцева. - Сначала я назову некоторые законы. В санитарных требованиях и нормах, утвержденных в 2013-ом году, прописано, что все должны проходить обследование на туберкулез в качестве профилактики. Федеральный закон №52 говорит нам о том, что все граждане обязаны соблюдать санитарные нормы и правила. В 273-ем законе об образовании прописано, что в образовательном учреждении детям обязаны обеспечить здоровую среду. Поэтому обследоваться на туберкулез необходимо! Не хотите пробы Манту? Сегодня существует альтернатива. Например, диаскинтест, который позволяет отличить туберкулезную инфекцию с высоким риском развития заболевания от реакции на вакцинацию, также вводится внутрикожно. Также можно сделать рентген грудной клетки. Это бесплатные методы. Существует и платный квантифероновый тест, когда берут кровь из вены - естественно, такая процедура абсолютно безопасна. Но родители должны быть ответственны! Например, два года назад в Братске местные жители категорически отказывались делать пробу Манту своему малышу, а потом рентген показали, что ребенок болен. Потребовалось срочное лечение. Это заразная болезнь очень распространен в нашем регионе и проверяться необходимо и детям и взрослым.

В Министерстве образования региона также подтвердили, что при поступлении в школы и детские сады справка от фтизиатра необходима. Тем более, что сегодня существуют альтернативные способы исследования.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Сергей ПРОКОПЬЕВ, адвокат:

"Любые медицинские манипуляции выполняют только с разрешения родителей"

- Как правозащитник я хочу сказать, что принуждение родителей ставить какие-либо прививки детям противоречит Конституции Российской Федерации и Федеральному закону об образовании. Согласно закону, любые медицинские манипуляции несовершеннолетним выполняют только с разрешениях их законных представителей. Это добровольные процедуры! Роспотребнадзор обычно ссылается на правила СанПиНа, но очевидно, что вышеперечисленные документы, например, Конституция имеют гораздо больший юридический вес. Прецеденты были и раньше - ко мне обращались родители, которые требовали защитить их права. Но до суда не доходило - обычно мама и папы и представители образовательных организаций решали вопрос мирным путем.