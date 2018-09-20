Погода на выходные в Иркутске: в городе потеплеет до +17

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-20T13:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, то, о чем мечтали иркутяне летом, возвращается нам осенью. Речь о теплых и солнечных выходных. Да, столбик термометра в сентябре в нашем городе скачет, как баскетбольный мяч, - то вверх, то вниз. То +20, то +5, то солнце, то дождь с градом или вообще снег. Но синоптики вновь спешат нас обрадовать: полностью осень в свои права вступать пока не торопится и такие перепады - вполне нормальная ситуация для нашего региона.

- Циклон ушел, холод отступает, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске» начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - В пятницу ледяной ветер прекратится, выглянет солнце, воздух прогреется до +11. На выходные дни еще более радужный прогноз: в субботу и воскресенье будет практически одинаковая приятная погода, никаких осадков, температура от +12 до +17 градусов. То, что в будние дни холод, а в выходные тепло, действительно становится традицией. Но не стоит забывать, что с каждым днем температура все равно будет понижаться. Мы начинаем медленно двигаться к зиме.

Тем более что первый снег в нашем регионе уже выпал. И если в Иркутске он шел вместе с дождем и так не создал временного снежного покрова, то фотографии с Култукского тракта на днях шокировали автомобилистов. Там на один день сентябрь превратился в декабрь.

- Такой снегопад там прошел из-за столкновения теплой воздушной массы и холодной, - говорит Юлия Янькова. - В Хамар-Дабане вообще 50 мм осадков выпало. Что касается Иркутска, то, по крайней мере, до середины следующей недели ни снега, ни дождя не ждем.