2018-09-20T14:55:00+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 21 сентября: температура днем +11, +13 градусов

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Погода в Иркутске на 21 сентября: температура днем +11, +13 градусовПогода в Иркутске на 21 сентября: температура днем +11, +13 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске, похоже, начинает улучшаться. Ночью 21 сентября прошел небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11, +13 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В других городах и селах Иркутской области местами небольшие и умеренные дожди. Ночью даже мокрый снег шел. В западных районах без осадков, утро ожидается туманным.

- Ветер западный, северо-западный, в западных районах юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах порывы 11-16 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. -Температура ночью +1,+6 градусов, в пониженных формах рельефа -1,-6, днем +11,+16, местами +4,+9.

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