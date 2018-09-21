2018-09-21T06:13:44+03:00
Происшествия

Иркутянин поджег автомобиль девушки из мести ее мужу и шесть лет скрывался в Москве

Полицейские задержали подозреваемого, который изменил паспортные данные
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутянин поджег автомобиль девушки из мести ее мужу и шесть лет скрывался в МосквеИркутянин поджег автомобиль девушки из мести ее мужу и шесть лет скрывался в МосквеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В далеком 2012 году в Иркутске сгорел автомобиль «Ниссан Куб», припаркованный в одном из дворов. Эксперты тогда сразу пришли к выводу, что это был поджог. Однако подозреваемого, который находился все шесть лет в федеральном розыске, удалось задержать только сейчас.

49-летний мужчина пошел на преступление, чтобы отомстить своему знакомому. Автомобиль, который он поджег, принадлежал супруге последнего. Полицейские сразу же вышли на его след. Однако когда началось следствие, преступник изменил свои паспортные данные, уехал в Москву, и, что называется, залег там на дно.

- Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В настоящий момент он доставлен в Иркутск для проведения следственных действий. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в 2018 году полицейские раскрыли больше 10 поджогов автомобилей. Сейчас по всем этим преступлениям возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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