2018-09-21T09:45:29+03:00
Общество

Как списать долги по кредитам в Иркутске

Об этом в студии радио "Комсомольская правда" в Иркутске рассказали директор компании Стоп-Долг Илья Щелкунов и руководитель юридического отдела компании Стоп-Долг Максим Красиков [аудио]
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Что можно предпринять, когда накопились долги? Как выбраться из финансовой кабалы? В чем особенности и преимущества процедуры банкротства физических лиц? Об этом и не только в эфире радио.

Капают проценты? Нет возможности платить? Пора закрывать, обращайтесь к профессионалам. Вам поможет юридическая компания “Стоп-долг”. Банкротство физических лиц, полное списание долгов по любым видам кредитов, займов и даже коммунальным платежам. Мы находимся по адресу Иркутск, улица Киевская, 24, офис 407. Скажи нет кредиторам. Запишитесь на бесплатную консультацию по номеру 756-333. Стоп-Долг, живи свободно.

Что такое банкротство физических лиц и как провести эту процедуру

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