Выставка достижений российских мастеров открыта на средства ООО «Газпром добыча Иркутск»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-21T12:36:49+03:00

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В поселке Магистральном Казачинско-Ленского района в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры и архивов Иркутской области, подписанного в 2013 году, ООО «Газпром добыча Иркутск» профинансировало открытие выставки из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.

Выставка «Народные художественные промыслы России» представляет гостям более 40 экспонатов - произведений российских ремесленников.

Изюминкой выставки стали авторские подносы ведущих мастеров Жостовской фабрики декоративной росписи. Также в экспозиции представлены лаковые шкатулки легендарных центров миниатюрной живописи - Федоскино, Палех и Мстёра.

К экспонатам предлагаются аннотации об истории развития народных промыслов в России и документальные фильмы о ремеслах.

Выставка будет открыта в течение месяца. Жители Казачинско-Ленского района смогут принять участие в экскурсиях, открытых уроках и творческих мастер-классах.

ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет производственную деятельность в Казачинско-Ленском районе с 2011 года. Именно тогда был дан старт реализации здесь целого ряда социальных проектов. Поддержка территорий производственной деятельности - основа социальной политики газодобывающего предприятия. Здесь же, в рамках реализации Восточной газовой программы, компания ведет разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения - одного из крупнейших на востоке России.