В свет вышел альбом фотохудожника из Иркутска Владимира Харитонова «Я сибирской породы»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-21T15:57:51+03:00

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Никого из этой плеяды великих уроженцев земли Иркутской, классиков отечественной литературы, увы, с нами нет. Но жива память о них, которая останется в веках. Значительный пласт этой памяти собрал воедино в своем альбоме новом альбоме «Я сибирской природы» иркутский фотограф Владимир Харитонов.

- Мой друг, поэт Евгений Евтушенко знал, что я готовлю такой проект, - рассказывает автор. – По нашей задумке, он должен был быть посвящен юбилею региона. Я Евтушенко обещал, что к 80-летию альбом будет собран….

Увы, но сам автор известных всем в Приангарье строк «Я сибирской породы», не увидел альбом. Первого апреля 2018 года Евгений Александрович умер. И задача издать книгу, найти деньги на осуществление этого проекта стала для автора делом жизни. Помогли в этом деле «Байкалкварцсамоцветы».

Альбом Владимира Харитонова «Я сибирской породы», выпущенный к 80-летию Иркутской области, сегодня – библиографическая редкость. Уж больно мал тираж – 500 экземпляров, а получить такой экземпляр хотел бы каждый, для кого значима культура России.

На презентации издания в только что открывшемся клубе села Смоленщина альбом уже окрестили «Царь - книгой». И не случайно, ведь в нем собраны раритетные снимки Валентина Распутина, Александра Вампилова, Евгения Евтушенко.

На презентации альбома «Я сибирской породы».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот – презентация фолианта, на которую съехались друзья и коллеги Владимира Харитонова, ценители и знатоки творчества именитых русских классиков. Всем гостям показали уникальные коллекции большой художественной ценности изделий из нефрита и чароита. Здесь, в Смоленщине, работают тончайшие камнерезы, которые и изготавливают эту редкую красоту, которой позавидовал бы и бажовский Данило-мастер.

В зале звучала песня на стихи Евгения Евтушенко, его стихи, которые, как и свои, читал со сцены иркутский врач и поэт Изислав Лившиц. От компании, которая стала одним из спонсоров большого проекта, автору преподнесли уникальную обложку к книге – с абрисом карты Иркутской области из чароита.

Любителям книжных раритетов остается ждать переиздания книги, если оно вообще состоится.