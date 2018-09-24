Погода в Иркутске на 24 сентября: днем будет +16, +18 градусов
Новая рабочая неделя в Иркутске начнется с хорошей погоды. Ночью 24 сентября температура опускалась до 0, +2 градусов, а днем воздух прогреется до +16, +18. Дождей синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Немного другая ситуация в других городах и селах Иркутской области. Преимущественно без осадков. Лишь в западных районах днем местами небольшой и умеренный дождь, утром при прояснении туман.
- Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +2,-3 градуса, местами до -7, днем +14,+19, при облачной погоде +8,+13.
В Иркутске погода начнет портится, вероятно, лишь к середине недели, однако выходные опять ожидаются теплыми.