2018-09-24T03:47:32+03:00
Происшествия

ДТП на мосту в Иркутске: трое человек погибли по вине пьяного водителя

Нарушитель сбежал с места ДТП, однако позже был задержан полицейскими [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Трое человек погибли по вине пьяного водителя на мосту в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетяхТрое человек погибли по вине пьяного водителя на мосту в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло ночью 24 сентября на Иркутном мосту в Иркутске. В лобовом столкновении автомобилей «Тойота Калдина» и «Тойота Алекс» погибли трое человек. Как оказалось, аварию устроил пьяный водитель.

- Виновник, водитель «Калдины» с места ДТП сбежал, однако впоследствии был задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Некоторые подробности трагедии стали известны со слов очевидцев, которые рассказали об увиденном в соцсетях. Так, по их словам, «Тойота Калдина» ехала на большой скорости, а удар был такой силы, что молодого человека из второй японской иномарки выбросило из салона на дорогу. На место ДТП выезжали несколько экипажей ДПС.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в причинах аварии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года