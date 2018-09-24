ДТП на мосту в Иркутске: трое человек погибли по вине пьяного водителя

СЕГОДНЯ 03:43 2018-09-24T03:47:32+03:00

Трое человек погибли по вине пьяного водителя на мосту в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях

Нарушитель сбежал с места ДТП, однако позже был задержан полицейскими [фото]

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Смертельное ДТП произошло ночью 24 сентября на Иркутном мосту в Иркутске. В лобовом столкновении автомобилей «Тойота Калдина» и «Тойота Алекс» погибли трое человек. Как оказалось, аварию устроил пьяный водитель.

- Виновник, водитель «Калдины» с места ДТП сбежал, однако впоследствии был задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Некоторые подробности трагедии стали известны со слов очевидцев, которые рассказали об увиденном в соцсетях. Так, по их словам, «Тойота Калдина» ехала на большой скорости, а удар был такой силы, что молодого человека из второй японской иномарки выбросило из салона на дорогу. На место ДТП выезжали несколько экипажей ДПС.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в причинах аварии.