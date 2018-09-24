Фото с места ДТП с тремя погибшими в Иркутске: виновник находится в больнице
Стали известны подробности смертельного ДТП на Иркутном мосту в Иркутске. Около 2 часов ночи 24 сентября автомобиль «Тойота Калдина» столкнулся с «Тойотой Вистой», а потом вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Алекс». Погибли трое человек. Пассажир последней иномарки скончался на месте, ее водитель – в больнице. А пассажир «Тойоты Калдина» - умер в машине скорой помощи.
Водитель и пассажир "Тойоты Алекс" погибли после лобового столкновенияФото: ГУ МВД по Иркутской области
- После аварии 23-летний водитель «Калдины», оставив транспортное средство, скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД гражданин установлен и доставлен в медицинское учреждение. У него отобраны образцы крови для проведения анализа на наличие алкоголя.
Виновник смертельной аварии в Иркутске находится в больнице
Сейчас полицейские продолжают проверку по факту ДТП.