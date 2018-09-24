Фото с места ДТП с тремя погибшими в Иркутске: виновник находится в больнице

СЕГОДНЯ 06:16 2018-09-24T06:54:01+03:00

Последствия ДТП с тремя погибшими на Иркутном мосту Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У 23-летнего водителя, который устроил лобовое столкновение, взята кровь на анализ алкоголя [фото]

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Стали известны подробности смертельного ДТП на Иркутном мосту в Иркутске. Около 2 часов ночи 24 сентября автомобиль «Тойота Калдина» столкнулся с «Тойотой Вистой», а потом вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Алекс». Погибли трое человек. Пассажир последней иномарки скончался на месте, ее водитель – в больнице. А пассажир «Тойоты Калдина» - умер в машине скорой помощи.

Водитель и пассажир "Тойоты Алекс" погибли после лобового столкновенияФото: ГУ МВД по Иркутской области

- После аварии 23-летний водитель «Калдины», оставив транспортное средство, скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД гражданин установлен и доставлен в медицинское учреждение. У него отобраны образцы крови для проведения анализа на наличие алкоголя.

Виновник смертельной аварии в Иркутске находится в больнице

Сейчас полицейские продолжают проверку по факту ДТП.