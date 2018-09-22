Погода на 22 сентября в Иркутске: днем до +16
Столбик термометра в сентябре в Иркутске продолжает скакать как баскетбольный мяч - то вверх, то вниз. После холодной рабочей недели, когда столбик термометра опускался до +5, тепло вновь возвращается. Синоптики обещают нам очередные теплые выходные. Несмотря на то, что в ночь на субботу, 22 сентября в Иркутске похолодало до - 2, днем столбик термометра поднимется до +14, +16 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, никаких осадков не ожидается.По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-западный с переходом в западных и днем в южных районах на юго-восточный 5-10 м/с. Температура +13,+18, местами +7,+12 градусов.
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