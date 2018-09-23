Прогноз погоды на 23 сентября в Иркутске: днем до +18

СЕГОДНЯ 03:32 2018-09-23T03:37:59+03:00

Хорошая погода простоит еще несколько дней

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Теплые погожие деньки стоят. В Иркутске солнечно и погода очень радует своими красками – желто-красные листья на фоне голубого неба выглядят особенно красиво. Итак, сегодня, 23 сентября, отправляйтесь.... гулять по городу, на природу! По прогнозу синоптиков в воскресенье ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура составит +16… +18 градусов.

По области также переменная облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет днем +14… +19 градусов, местами +8… +13 градусов.

А вот 24 сентября переменная облачность, местами в регионе пройдет небольшой дождь, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с. Столбик термометра ночью покажет 0… +5 градусов, местами -1… -6, днем +14… +19 градусов.

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