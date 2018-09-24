В Иркутске во второй раз состоялся международный водный форум

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-24T08:10:17+03:00

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Под девизом «Байкал- источник жизни» в Иркутске прошел II Байкальский международный экологический водный форум. Семинары, круглые столы и заседания, технологические и образовательные конкурсы, просветительские проекты, деловые встречи, соглашения и меморандумы - программа масштабного мероприятия была насыщенной и разнообразной.

Форум начался с заседания Ассамблеи Международной ассоциации озерных регионов. Также в его рамках состоялся благотворительный баскетбольный матч. А на заключительном пленарном заседании его участники приняли проект резолюции форума.

Байкал объединил озерные регионы

Темой заседания Ассамблеи Международной ассоциации озерных регионов стало инновационное и экологически устойчивое развитие.

Участие в нем приняли представители федеральных и региональных органов власти, науки, здравоохранения, а также экологи.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который является президентом созданной год назад Ассоциации озерных регионов, отметил, что одной из важных задач этой организации является формирование позитивного и созидательного мировоззрения.

- Мы стремимся к тому, чтобы озерные регионы воспринимались жителями Евразии как территории с качественными медицинским обслуживанием и санаторно-курортными услугами, экологически ответственным бизнесом, а также как центры прорывных технологий и инновационных разработок, очаги высокой экологической культуры и природозащитного волонтерства, области ответственного отдыха и туризма, территории мира и сотрудничества, – подчеркнул Сергей Левченко.

В рамках заседания ассамблеи обсуждались глобальный водный кризис и пути его преодоления, опыт развития в экстремальных условиях Крайнего Севера, инновации для устойчивого развития и научно-образовательный потенциал озерных регионов.

На пленарном заседании обсудили экологические вопросы.Фото: Александр ШУДЫКИН

На встрече состоялось и награждение активных участников международной акции «Чистые берега Евразии», которая прошла в этом году в озерных регионах России, включая Иркутскую область, а также в Италии, Белоруссии, Кыргызстане.

Кроме того, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Международной ассоциацией озерных регионов и неправительственным Экологическим фондом имени Вернадского.

Вода - это и посол мира, и обоюдоострое оружие

На II Байкальский международный экологический водный форум «Байкал - источник жизни» в Иркутске собрались представители 32 государств и более 20 регионов России.

- Мы второй раз проводим этот форум и видим, как растут его представительность и число участников. И это не случайно, - отметил на торжественном открытии саммита губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Мероприятие посвящено воде, а она, как известно, - источник жизни, то, без чего не может существовать ни один живой организм. Вода - это и посол мира, и обоюдоострое оружие. Мы знаем, что немало конфликтов и войн начиналось из-за воды, некоторые продолжаются и сегодня. А где обсуждать проблемы, связанные с этим жизненно важным ресурсом, как не на берегу Байкала, который хранит 20% всей пресной воды в мире? И я уверен: вместе, объединив усилия, мы сможем эти проблемы решить.

Байкал в рисунках

Сергей Левченко вместе с гостями форума познакомился с экспозицией, организованной в рамках форума в Сибэкспоцентре. На выставке представлены новые технологии экологичного производства, созданные из отходов современные материалы, проекты, направленные на сохранение природы. Губернатор внимательно изучил предложения по переработке шлам-лигнина, заинтересовался способами получения недорогих строительных материалов, познакомился с судостроительным предприятием, курортными возможностями ряда регионов, пообщался с пакистанским молодежным парламентом, который занимается вопросами водных ресурсов.

- Мы пригласили представителей молодежных парламентов практически со всего мира, - сказал глава Приангарья. - Они обмениваются опытом с нашими молодыми парламентариями, обсуждают вопросы подготовки разного рода нормативных документов. То есть они уже сейчас учатся, как сделать так, чтобы законодательство помогало сохранять природу и ограничивало тех, кто стремится ей навредить.

Сергей Левченко познакомился с экспозицией, организованной в Сибэкспоцентре.Фото: Александр ШУДЫКИН

На выставке также была представлена программа «Экопоколение» (Экология. Культура. Образование). На просторной площадке, отведенной под ее мероприятия, детям предоставили свободу для творчества. Глава региона вместе с маленькими жителями Иркутской области включился в процесс и увлеченно занялся рисованием по воде, используя технику эбру. Сначала картина создается красками на водной глади. Для этого используют кисти, шило, гребень и краски. Затем изображение можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику.

Свою картину в стиле абстракционизма Сергей Левченко подарил детям.

- «Экопоколение» - это наш вклад в то, чтобы подрастающее поколение понимало, каким важным ресурсом является вода, и стремилось сделать все, чтобы вода не разделяла, а объединяла людей и народы, - подчеркнул глава Приангарья.

Еще одним ярким мероприятием в рамках открытия форума стала презентация книги «Байкал - вокруг света».

Напомним, что летом прошлого года на международном культурном форуме «Байкал-Тотем» губернатор Иркутской области отправил эту книгу детских рисунков в кругосветное путешествие. Прошло 11 месяцев, фолиант побывал в 25 странах и 40 семьях. Книга содержит более 1000 детских рисунков Байкала, созданных в поддержку проекта. Ее оригинал торжественно передан на хранение в главную детскую библиотеку области - имени Марка Сергеева. Изданные экземпляры отправятся в книгохранилища региона и страны. А первые из них Сергей Левченко вручил специальным гостям форума - участникам проекта из Китая (Пекин) Макару и Маше Черепановым и Инге Ревекко из США (Лос-Анджелес).

Место концентрации идей

На пленарном заседании «Байкал - источник жизни» губернатор еще раз подчеркнул, что озеро, расположенное на территории Иркутской области и Бурятии, - это уникальный природный объект.

- Улучшение экосистемы Байкала требует комплексного подхода, поэтому нам предстоит поиск исключительных решений. Обмен опытом для нас очень важен, - заявил Сергей Левченко.

Валерий Рашкин, депутат Госдумы РФ, обратил внимание на то, что такой форум проводится «не для картинки».

- Это место концентрации идей. Замечательно, что мероприятие вошло в традицию и решения форума распространяются не только по России, но и по всему миру, - сказал он.

Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, подчеркнул, что вопросы сохранения Байкала для нашей страны являются приоритетными.

- Завершается подготовка национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майских указов президента Владимира Путина, - сообщил он. - Разрабатывается проект по сохранению уникального озера Байкал. Нам необходимо наполнить его теми мероприятиями, которые действительно основаны на проблематике территорий. Здесь собрались люди, которым небезразлична судьба Байкала. Каждый имеет свое аргументированное мнение. И я как куратор этого проекта буду внимательно следить за всем, что происходит в Байкальском регионе.

Директор Федеральной кадастровой палаты Росреестра Константин Литвинцев отметил, что первый водный форум, состоявшийся в прошлом году, не остался незамеченным.

- Отрадно, что в рамках мероприятия были сформулированы конкретные решения и задачи, есть определенные результаты их выполнения, - сказал он. - Я думаю, что на нынешнем форуме мы тоже зададим тот тренд, который позволит определить границы особых охраняемых природных территорий, лесных участков и населенных пунктов.

Второй Байкальский международный экологический водный форум - это многоформатная площадка, которая включает экспозицию, деловые встречи, семинары и заседания, технологические и образовательные конкурсы, просветительские проекты, а также предполагает подписание соглашений и меморандумов. Дискуссионные площадки объединяют общественников, экологов, представителей органов власти, науки и бизнеса, молодежных движений. Общее количество участников форума составляет около 1000 человек.

Так как 2018-й объявлен в России Годом добровольца, на мероприятии много внимания уделено волонтерской деятельности молодежи, активно участвующей в экологических акциях по уборке побережья Байкала.

Впервые в Иркутске, да и во всей России в рамках БМЭВФ пройдет Международный саммит молодых лидеров в области водных ресурсов. Его цель - создание дискуссионной платформы, которая позволит расширить возможности для реализации целей устойчивого развития и сотрудничества молодежи по вопросам экологической безопасности.

«Иркутская область» сыграла в баскетбол со звездами

Благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе» уже стал традиционной частью программы Байкальского международного экологического водного форума. Его цель – помощь детям–инвалидам.

Перед началом соревнований, которые прошли во Дворце спорта «Труд», руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья Левченко передала детям с ограниченными возможностями 10 кресел-колясок.

Игроков, гостей и болельщиков матча также поприветствовала обладательница титула «Мисс мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова.

В благотворительном матче победила дружба.Фото: Александр ШУДЫКИН

- Многие сегодня говорят, что благотворительность - это обязанность. Я так не считаю, - заявила она. - Благотворительность - это значит творить благо. А творчество может исходить только от сердца, от чистой души. Инвалидность - это статус, определяющий здоровье. Но он никогда не определяет наших реальных возможностей. Они безграничны, если этого захотеть.

В матче «Шаг вместе» приняли участие две команды - «Иркутская область» и «Звезды форума». В их состав вошли представители правительства и Законодательного Собрания Приангарья, звезды кино и спорта. А победила, конечно же, дружба.

– Мы заложили хорошую традицию, - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - В нашем регионе очень любят баскетбол. И мы обязательно создадим детско-юношескую школу, где будут заниматься тысячи ребятишек. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей были вовлечены в спорт.

На встрече с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко губернатор сообщил, что в прошлом году в Приангарье открылась областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана». В ряде муниципалитетов работают ее отделения. Все занятия там проводятся бесплатно.

- Я думаю, мы сможем организовать подобную школу и по баскетболу, - сказал Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в регионе активно ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

- Если 3 года назад строили по одному ФОКу, то сейчас мы строим и реконструируем 19 объектов. Это, в свою очередь, также позволит развивать детский спорт, в том числе баскетбол. Кроме того, спортивные секции планируем организовывать на базе школьных спортивных залов, - заявил глава региона.

Губернатор предложил девиз следующего форума

Итоги II Байкальского международного экологического водного форума подвели на заключительном пленарном заседании. Участники тематических секций внесли свои предложения в резолюцию. Всего в нее включено 53 пункта.

В их числе разработка стратегии продвижения байкальской экспертизы в области лимнологии, определение границ объекта всемирного природного наследия - озера Байкал, совершенствование ряда законодательных актов и многое другое.

Документ будет доработан в течение месяца. Затем его направят депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, федеральным министерствам и ведомствам, региональным органам исполнительной и законодательной власти.

– Результаты, полученные в процессе работы, обязательно принесут практическую пользу, - подчеркнул Сергей Левченко. - С уверенностью скажу, что II Байкальский международный экологический водный форум полностью оправдал наши ожидания.

Губернатор также предложил девиз следующего – 3-го форума: «Чистая вода – путь к устойчивому развитию».

- Термин «устойчивое развитие», к сожалению, был забыт на несколько десятков лет, - отметил Сергей Левченко. - Но на площадках водного форума он использовался постоянно. Сегодня важно наполнить этот термин правильным содержанием. Думаю, речь должна идти о двух направлениях - экономическое развитие и сохранение экологии.

В завершение пленарного заседания глава Приангарья поблагодарил всех участников мероприятия за продуктивную работу.

- Я посетил большинство тематических секций форума. В каждой участвовали профессионалы, которые предложили множество интересных решений экологических проблем. Первый водный форум был хороший, второй - очень хороший, а третий будет еще лучше, - резюмировал губернатор.