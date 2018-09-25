Погода в Иркутске 25 сентября: днем жарко

СЕГОДНЯ 01:40 2018-09-24T16:49:44+03:00

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Все-таки запоздалое бабье лето пришло в наш город. Погода в Иркутске 25 сентября солнечная, даже жаркая.

Как рассказали в Гидрометцентре Иркутска, в областном центре днем +18, +20. Чем не повод порадоваться? Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +3,+5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, без осадков, днем в западных, северо-западных районах местами небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный, с переходом днем в западных и центральных районах на западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +1,+6 градусов, в пониженных формах рельефа 0,-5, днем +16,+21, при облачной погоде +10,+15.