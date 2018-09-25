Трамвай и пассажирский автобус столкнулись в Иркутске: четверо пассажиров получили травмы

СЕГОДНЯ 04:31 2018-09-25T05:36:53+03:00

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В Иркутске на пересечении улиц Советской и Депутатской столкнулись трамвай №1, который ехал со стороны Трилиссера в сторону Тимирязева, и пассажирский автобус ЛИАЗ, который двигался по маршруту №3 в сторону остановки «Эталон». Авария произошла в 7.15. Уже известно, что есть пострадавшие в аварии.

- На место сразу же выехала бригада скорой помощи, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. – В больницу доставили одного пассажира трамвая и трех пассажиров автобуса. Сейчас врачи устанавливают степень тяжести повреждений.

Тем временем, свою проверку начали и представители ГИБДД. Они выясняют все подробности произошедшего: устанавливают виновника ДТП и т.д.

ДТП произошло около семи утра. Фото: ДТП-38

Между тем, в соцсетях уже активно обсуждают аварию. Некоторые очевидцы пишут, что водитель трамвая не уступил дорогу автобусу – у транспорта просто не сработал «тормоз». Нашлись и те, кто уверен – ПДД постоянно нарушают водители маршрутных такси.

- Сколько раз ездила на этом перекрестке, замечаю, что постоянно нарушают водители автобусов, им нужно проскочить! – пишет Ирина. – А трамваи едут неспеша, тем более утром.

Салон после аварии... Фото: ДТП-38