2018-09-25T07:14:24+03:00
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Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске: жители города делятся снимками в соцсетях

Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске набирает тысячи просмотров
Ольга БУЕВА
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Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске: жители города делятся снимками в соцсетях. Группа: Инцидент-ИркутскВидео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске: жители города делятся снимками в соцсетях. Группа: Инцидент-Иркутск
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Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске появилось в соцсетях. Напомним, авария произошла 25 сентября в 7.15 на пересечении улиц Советской и Депутатской. Уже известно о троих пострадавших. Все они госпитализированы в больницу №3 Иркутска.

Между тем, в соцсетях делятся видео и фото произошедшего. Кто виноват - водитель трамвая или автобуса? Пока никакой официальной информации нет. Пока полиция разбирается во всех подробностях аварии, пользователи выдвигают свои версии произошедшего. Например, что у трамвая отказал "тормоз".

- Даже если трамвай ехал на зеленый, он не мог так сильно разогнаться, ведь только с остановки отъехал, - пишет участник популярного паблика в Сети Роман. - Неужели водитель не видел автобуса? (орф. и пунк. сохранены)

- Я думаю, это 3 и 480 устроили драг рейсинг. Эти товарищи опасные, - уверен Виктор.

Авария произошла в 7.15. Фото: ДТП-инстаграм

Авария произошла в 7.15. Фото: ДТП-инстаграм

Иркутяне выдвигают свои версии произошедшего. Фото: ДТП-инстаграм

Иркутяне выдвигают свои версии произошедшего. Фото: ДТП-инстаграм

Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске: жители города делятся снимками в соцсетях. Фото: ДТП-38.Предоставлено "КП"

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