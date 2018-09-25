Умнее Друзя: менеджер из Улан-Удэ выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-25T13:06:18+03:00

Алла Валинорова отправила в передачу вопрос, на который не смогли ответить даже гуру знаменитой игры [фото]

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- 5-й раунд! Счет равный 2:2, - командует бессменный ведущий любимой многими россиянами игры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк. Еще через несколько секунд волчок замедляется и останавливается на одном из писем.

- В игру вступает менеджер по продажам из Улан-Удэ Алла Валинорова, - оповещает Борис Крюк.

Но перед тем, как ведущий озвучивает вопрос сибирячки, в студию вносят черный ящик. На нем сверху лежат темные очки. Но модная оправа предназначена не для защиты от солнца.

- Эти очки специально придуманы для поиска предметов, которые ежегодно теряются в огромном количестве, - говорит Борис Крюк. – Уважаемые знатоки, определите, что это за предметы?

Согласитесь, задачка не из легких. Не просвещенному мало что скажет и подсказка: мол, такая проблема больше актуальна для Америки, чем для России.

- Кредитные карты, доллары, или монеты, которых у нас в стране нет, - сразу начинают сыпать вариантами знатоки во главе с самыми матерыми игроками «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и Борисом Левиным.

На вопрос Аллы затруднился ответить даже гуру игры Александр Друзь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проходит положенная на размышления минута, и капитан команды Виктор Сиднев просит ответить гуру «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

- В черном ящике спрятана монета, - неуверенно заключает он. Аргументирует это магистр тем, что в России мелочь постепенно выходит из оборота, поэтому для нашей страны эта проблема не актуальна. Ответ оказывается неверным. Все намного запутаннее. Ни Виктор Сиднев, ни сам Александр Друзь, примеряя оправу, не заметили, что в них все предметы белого цвета становятся более яркими. А ищут в них маленькие мячи для гольфа. Причем здесь Америка? Да просто в Штатах эта игра намного популярнее. Счет становится 3:2 в пользу телезрителей, а 70 тысяч рублей уходят Алле Валиноровой.

- Вопрос я отправила через официальный сайт игры еще в начале июня, но на летней серии игр он так и не прозвучал, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Алла Валинорова. – Поэтому я и не надеялась, что его поставят. Осенние игры уже не смотрела. О том, что его все-таки включили в программу, мне рассказали друзья, которые смотрели эфир.

Свой выигрыш сибирячка собирается потратить на отдых на море. Фото: личный архив Аллы Виланоровой.

А родился вопрос, на который опытные знатоки даже близко не смогли найти правильный ответ так: Алла случайно увидела рекламу очков для поиска мячей для гольфа в соцсетях. Прочитав про них всю информацию, женщина решила сформулировать на эту тему вопрос, и отправить его на любимую с детства игру. Вышло настолько удачно, что редакторы «Что? Где? Когда?» его даже не редактировали, и преподнесли игрокам так, как написала Алла.

- Честно сказать, я даже удивилась, что знатоки не угадали, - улыбается победительница. – Но считаю, вопрос у меня получился интересным и современным. – Свой выигрыш – 70 тысяч рублей – хочу потратить на отпуск. Поеду на море!