2018-09-25T06:41:40+03:00
Здоровье

Самолет после лазерной коррекции зрения: есть ли противоказания

Врачи офтальмологической клиники «Медстандарт» отвечают на популярные вопросы о лазерной коррекции зрения в Иркутске
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Сеcть в самолет после лазерной коррекции зрения – возможно ли это? Придется ли после операции в иркутской клинике еще неделю жить в городе, дожидаясь перелета домой? А что делать, если уже куплена туристическая путевка, как быть заядлым путешественникам? На популярные вопросы о лазерной коррекции зрения в Иркутске отвечают специалисты клиники «Медстандарт».

Популярные мифы о лазерной коррекции зрения. Миф №4 "Авиаперелеты запрещены".

-Мы часто сталкиваемся с распространенным заблуждением, что перелет на самолете после лазерной коррекции зрения противопоказан, - говорит врач-офтальмолог Максим Цыбин –Однако на самом деле это всего лишь миф. В реальности перепады атмосферного давления не влияют на результаты выполненной операции, а перелеты, соответственно, никак не сказываются на результате лазерной коррекции зрения и не предполагают никаких ограничений для пациента.

Так что, если вы собираетесь путешествовать или по работе часто случаются командировки – это не повод отказываться от операции по улучшению зрения.

http://eye-med.ru/services/lazernaya-korrekciya/

На правах рекламы.

Самолет после лазерной коррекции зрения: есть ли противоказания.

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Самолет после лазерной коррекции зрения: есть ли противоказания