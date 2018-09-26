СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-25T19:33:20+03:00

Погода на 26 сентября в Иркутске: днем дождь и до +10 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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После нескольких теплых деньков, осень постепенно начинает вступать в свои права в Иркутске. Солнечную погоду в нашем городе сменит хмурое небо над головой. По прогнозу синоптиков погода испортится уже в среду, 26 сентября. Днем пойдет дождь, подует северо-западный ветер 5-10 м/с, а столбик термометра покажет лишь +8, +10 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные осадки, днем в северо-восточных районах без осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура днем +8,+13°, местами до +4º, в северо-восточных районах +13,+18 градусов.