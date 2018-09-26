Детское питание «Беллакт» помогает малышам расти здоровыми и побеждать!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-26T13:04:00+03:00

Продукцию от белорусского производителя дети и их мамы попробовали на соревнованиях «Маленький чемпион» в Шелехове

Спортивный турнир «Маленький чемпион» стал настоящим праздником для небольшого городка Шелехов. Заявку на участие подали родители 64 детей. Задача предстояла, казалось бы, несложная: проползти несколько метров, обогнав всех соперников в своей возрастной категории.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Однако для малышей забег в ползунках стал серьезным испытанием. Хорошо, что зарядиться энергией перед веселыми стартами помогала компания «Беллакт», детское питание которой, а также питание для мам, ценится во всем мире.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Подходите, пробуйте! – встречала гостей спортивного турнира региональный медицинский представитель компании «Беллакт», хотя и без этого у столика собралась толпа мамочек с детишками.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Угощались с удовольствием, а потом засыпали вопросами: какими полезными свойствами отличается продукция, где купить, сколько стоит? Многие с удивлением узнавали, что ТМ «Беллакт» существует с 1970 года и в Советском Союзе являлась производителем популярных детских молочных смесей «Малыш» и «Малютка».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Сегодня «Беллакт» - предприятие с полным циклом производства, - рассказывает региональный медицинский представитель. – У нас собственные фермерские хозяйства, которые расположены вблизи экологически чистого района государственного заповедника Беловежская пуща. В производстве продукции мы используем только живое молоко. Сразу после дойки коров оно доставляется на завод. Занимает это не больше 45 минут. В сутки предприятие перерабатывает 800 тонн.

Кстати, «Беллакт» создала ферму коз, и совсем скоро в продажу поступит продукция на основе еще и козьего молока.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Особенностью «Беллакт» является широкая линейка продуктов: от заменителей грудного молока до цельномолочной продукции для всей семьи, - отмечает региональный медицинский представитель. – Есть, например, молочные каши для детей до года. Мы используем уникальную технологию производства, позволяющую ежедневно брать свежее молоко и смешивать все компоненты в жидком виде.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В отличие от прочих производителей, которые на этапе закладки продуктов прибегают к сухим компонентам, свою смесь мы сушим один раз. Так сохраняется максимальная биологическая ценность продукта. Данную технологию применяем ко всем продуктам детского питания (смеси и каши). Кстати, сейчас выходит на рынок наша новинка - смеси без пальмового масла с обогащенным составом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

А еще есть молочный продукт для беременных и кормящих женщин «Беллакт МАМА +». Он используется для приготовления напитка, а также в качестве добавки к чаю, какао, каше и другим блюдам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

И сибирячки, которые привели своих малышей на забег в ползунках, высоко оценили напиток. Особенно положительно он сказывается на кормящих матерях. Молочный напиток обеспечивает дополнительные потребности в легкоусвояемом белке, витаминах, микроэлементах, а также в таких функциональных компонентах, как пребиотики, пробиотики и фолиевая кислота. Продукт обогащен полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для формирования сетчатки глаза, мозга, сердца ребенка. Улучшает качество грудного молока. Новая формула с увеличенным количеством йода и сниженной калорийностью!

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Рекомендуется пить один стаканчик в день, - объясняет региональный медицинский представитель. – А готовится напиток очень просто. Содержимое упаковки растворяют в теплой воде температурой не выше 40 градусов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Детское питание «Беллакт» поставляется в 8 стран, а молочное сырье в 15 государств. В России продукция компании представлена более чем в 200 городах. «Беллакт» участвует в реализации социальных программ по обеспечению бесплатного питания детей до трех лет, беременных и кормящих женщин. На большинстве молочных кухонь в Российской Федерации дети бесплатно получают именно нашу продукцию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Доступность в цене - это еще одно преимущество «Беллакта», ведь между Россией и Белоруссией нет таможенного пространства.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Купить продукцию группы компаний «Беллакт» можно в аптечной сети «Фармгарант» «36,6» «Фармэконом», либо заказать в интернет-магазине товаров для материнства и детства «Бебифуд».

тел./факс: +7(3952) 61-21-60

моб. тел.: 8-950-069-37-39

www.bebifood.ru

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

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