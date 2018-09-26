Как правильно сварить варенье из абрикосов: советы от продавцов Центрального рынка Иркутска

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-26T13:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

- За последние годы вокруг торговых палаток на ярмарке возле Центрального рынка появилось новое асфальтовое покрытие, вечером включают освещение, работает система видеонаблюдения - словом, торговать стало намного проще и легче, - говорят предприниматели, которые работают на Центральном рынке. Это ценят и посетители Центрального рынка, которые приезжают со всей области за свежими мясом, фруктами, овощами.

Тем более сделать это сейчас намного удобнее, чем раньше: есть хорошая парковка, время работы которой совпадает со временем работы самого рынка: в зимнее время (с 15 сентября по 14 марта) – с 8.00 до 20.00, в летнее время (с 15 марта по 14 сентября) – с 8.00 до 21.00.

Напомним, что для удобства автомобилистов работает сквозной проезд с улицы Тимирязева на Дзержинского, а на парковке установлено новое оборудование. Специальные автоматы оснащены жетонами, что позволило уже за август и сентябрь существенно сократить расходы на бумагу для печати чеков.

Многие, накупив полные сумки мясного и молочного, покупают и дыни – сейчас самый сезон. Конечно, кто-то из садоводов умудряется выращивать теплолюбивые плоды на своих участках, но таковых немного. О том, как правильно выбрать дыни, жителям Иркутска рассказывает Нигора Ганиева.

Нигора ГаниеваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Многие путают правила выбора дыни и арбуза, считая, что они одинаковые. Конечно, это не так. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим, а никак не звонким. И хвостик - усохшим! Еще очень важен аромат. Что еще важно? Круглые дыньки лучше выбирать небольшие, а продолговатые - покрупнее и бледно-желтого цвета.

Нигора Ганиева давно живет в Иркутске и работает на рынке. Говорит, что администрация сейчас заботится о покупателях и продавцах намного больше, чем раньше. На улице установлены новые торговые места с защитными экранами. Это позволяет Нигоре Ганиевой и другим предпринимателям, работающим на улице, защитить товар от дождя и холодного ветра. А это значит, что овощи и фрукты дольше сохранят свою свежесть.

- Специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют наши продукты на различные инфекции, - делится Нигора, - и никаких нарушений и заболеваний не выявляют. Все наши овощи и фрукты абсолютно чисты. Перед тем как разрезать арбузы и дыни, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, - говорит Нигора Ганиева. - Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике!

Предприниматели благодарят администрацию Центрального рынка за внимание и заботу. На минуточку задумайтесь: для того чтобы обеспечить комфортные условия для их работы, на Центральном рынке трудится 40 человек. трудятся 40 человек. Отдел по реализации услуг включает контролеров, администраторов, которые ежедневно следят за порядком на рынке и ярмарках.

Теперь на рынке царит дружелюбная атмосфера торговли. А в случае возникновения конфликтных ситуаций, что бывает крайне редко, администратор рынка в считанные минуты может решить любую проблему. Нам, простым покупателям, порой незаметна данная работа. Но это ежедневный труд всех сотрудников Центрального рынка. И в этом им помогает не так давно обновленная система видеонаблюдения. А мы видим соблюдение самого главного правила в торговле: покупатель всегда прав!

Абрикосовое варенье добавит радости в холода

Наступил сезон персиков и чернослива. Иркутяне всегда с удовольствием покупают фрукты и едят - вкусно. А вот как сделать варенье из абрикоса, да такое, чтобы порадовать потом близких под Новый год? Отличным рецептом делятся подруги Наталья Кривошеева и Любовь Юцис.

- Вы думаете, откуда у нас этот рецепт? - улыбаются они. - От постоянных покупателей. Мы уже 20 лет торгуем фруктами и овощами. Сейчас сезон винограда, яблок, персиков. Но и сами не знали первое время, какое потрясающее и недорогое варенье можно приготовить. И вот однажды нам его принесли и подарили сами покупатели. От них мы и узнали рецепт.

Наталья КривошееваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В час, когда в многочисленных офисах вокруг рынка наступает обеденный перерыв и на рынке многолюдно, у прилавка Любови Юцис и Натальи Кривошеевой всегда выстраивается очередь.

- Хотела бы я работать в офисе? - говорит Любовь Юцис. - Скорее всего, нет, хотя по образованию я юрист. А все почему? Да потому что мне моя работа нравится. Наш директор Владислав Леонидович Свердлов регулярно к нам подходит и уточняет, все ли у нас в порядке. Он всегда выслушает все наши просьбы, и в скором времени все наши проблемы решаются. Директор всегда выполняет то, что обещал.

Любовь ЮцисФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А пока мы собирали рецепты и общались с продавцами, на рынке жизнь шла своим чередом. Жители Иркутска покупали качественные продукты, продавцы ими торговали. Кто-то скрупулезно перевешивал товар на контрольных весах (и правильно!), охрана следила за порядком.

Удалось узнать, что скоро мы увидим недалеко от входа в зал, где торгуют мясом, молочной продукцией и рыбой, бассейн с живыми карпами, а сам зал буквально засияет - станет еще больше света, ведь здесь планируют обновить электропроводку и установить современные осветительные приборы.

Абрикосовое варенье от постоянных покупателей Любови Юцис и Натальи Кривошеевой

Нужно: 1 кг абрикосов, 8 ст. сахара, 2 ст. воды.

Абрикосовое варенье варят из целых плодов половинками. Плоды одинакового размера и одной степени спелости тщательно промывают и ошпаривают кипятком. Затем подготавливают сахарный сироп, загружают плоды, доводят до кипения и оставляют на 8 - 10 часов. После того как плоды настоятся, снова кипятят 5 - 7 минут и оставляют еще на столько же времени. Эту операцию повторяют 3 - 4 раза. Готовое варенье имеет ярко-оранжевый цвет, плоды и сироп прозрачные. Очень хорошо измельчить вручную или на кофемолке ядра абрикосов и добавить их в варенье. Вкус редкий.

Вера Ивановна Цоцория:

- Мы очень благодарны администрации Центрального рынка! Специалисты уделяют внимание нашим проблемам, предоставляют на выгодных условиях места для торговли. В результате она идет бойко. Довольны и мы, и покупатели!

Вера Ивановна Цоцория

Нина Ивановна Юр:

- А еще хочется поблагодарить нашего директора. Владислав Леонидович к каждому из нас подходит, спрашивает, как дела, интересуется, заботится о нас. Большое ему спасибо!

Нина Ивановна Юр

КСТАТИ

При поддержке администрации города Иркутска МУП «Центральный рынок» организовало выставку-ярмарку в Ленинском округе. Богатым урожаем поделились члены Клуба садоводов-опытников имени А.К. Томсона. В рамках ярмарки была организована продажа посадочного материала плодовых культур: яблонь, груш, абрикосов, винограда, слив, многолетников, а также фруктов и овощей, выращенных на приусадебных участках членов клуба. Вниманию жителей Ленинского округа были предложены семена сортовых томатов и перцев, а также литература: справочники для садоводов Иркутской области, спецвыпуски газеты «12 месяцев» и консультации садоводов.

В дальнейшем МУП «Центральный рынок» планирует организовать проведение подобных ярмарок на других площадках города.

На правах рекламы.