Иркутский депутат Александр Якубовский получил мандат Иосифа Кобзона в Госдуме

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-26T13:49:51+03:00

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Депутат городской думы Иркутска, сын бывшего иркутского мэра Владимира Якубовского Александр получил мандат народного избранника нижней палаты парламента, который стал вакантным после смерти певца Иосифа Кобзона. Кандидатуру 33-летнего Александра Якубовского в качестве депутата Госдумы, 26 сентября поддержали на заседании Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Иосиф Кобзон, который скончался 30 августа после продолжительной болезни, избирался в Госдуму по региональной группе №4, в которую входят Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Что касается Александра Якубовского, то в 2016 году он баллотировался в Госдуму в той же региональной группе 4 под последним, 11-м, номером. Кроме того, по итогам прошедших 9 сентября выборов Александр Якубовский вошел в состав Законодательного собрания Иркутской области.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Владимирович Якубовский

Родился 7 мая 1985 года в Иркутске, в семье заслуженного строителя России, общественного и политического деятеля Владимира Якубовского, который возглавлял Иркутск с 1997 по 2009 год, а после представлявший Иркутскую область в Совете Федерации ФС РФ.

Александр Якубовский окончил школу с золой медалью. В 2002 году поступил в Байкальский государственный университет экономики и права, сразу на два факультета: «Налоги и Налогообложение», «Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли». С 2007 года начал активно заниматься общественной и политической деятельностью

2009 год - стал финалистом конкурса «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны»

2011 - признан победителем проекта «Молодежные праймериз 2011».

2014 - избран депутатом Думы Иркутска по 25 избирательному округу (микрорайон Синюшина Гора). На выборах показал лучший результат по городу — 72,48% голосов избирателей. В городском парламенте являлся заместителем председателя комиссии по экономической политике и бюджету, входил в состав комиссии по регламенту и депутатской этике.

2016 – стал кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от партии по региональной группе №4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область).

2017 - избран председателем Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

2018 - избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области от 22 Усть-Ордынской региональной группы.