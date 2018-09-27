СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T07:32:00+03:00

Погода на 27 сентября в Иркутске: небольшой дождь и до +8 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Вот и осень заявила о своих правах в Иркутске. Небо хмурится, льет дождь. И сегодняшний день не исключение. Поэтому, дорогие горожане, одеваемся теплее, надеваем резиновые сапожки и берем с собой зонт.

По прогнозу синоптиков 27 сентября в Иркутске днем и вечером будет лить дождь, подует северо-западный ветер 3-5 м/с, а температура воздуха составит +3, +8 градусов.

По Иркутской области ожидается похожая картина. Днем ожидается переменная облачность, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных и верхнеленских районах небольшие и умеренные осадки, днем в северно-восточных районах дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 3-5 м/с, порывы 8-10 м/с. Температура днем +3,+5, местами до +2, в северо-восточных районах +10,+13 градусов.