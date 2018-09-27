2018-09-27T07:32:00+03:00
Общество

Погода на 27 сентября в Иркутске: небольшой дождь и до +8

Настоящая осень, порывы ветра 3-5 м/с
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Погода на 27 сентября в Иркутске: небольшой дождь и до +8Погода на 27 сентября в Иркутске: небольшой дождь и до +8Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вот и осень заявила о своих правах в Иркутске. Небо хмурится, льет дождь. И сегодняшний день не исключение. Поэтому, дорогие горожане, одеваемся теплее, надеваем резиновые сапожки и берем с собой зонт.

По прогнозу синоптиков 27 сентября в Иркутске днем и вечером будет лить дождь, подует северо-западный ветер 3-5 м/с, а температура воздуха составит +3, +8 градусов.

По Иркутской области ожидается похожая картина. Днем ожидается переменная облачность, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных и верхнеленских районах небольшие и умеренные осадки, днем в северно-восточных районах дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 3-5 м/с, порывы 8-10 м/с. Температура днем +3,+5, местами до +2, в северо-восточных районах +10,+13 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Тайшете разыскивают 73-летнего пенсионера
Предпоследнее место: «Байкал-Энергия» крупно проиграла «Сибсельмашу» и вылетела из Кубка России
12 пьяных капитанов судов задержали в Иркутской области
Чтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машину
В Приангарье подвели итоги дополнительных дней сдачи ЕГЭ 2018: 42 человека не справились с экзаменом
Горе-мамаша из Иркутской области задолжала своим детям 350 тысяч рублей алиментов
Около 300 тысяч заработной платы задолжали фармацевтам в Тулуне
Проезд по улице 4-ая Советская в Иркутске ограничат до конца ноября
Американская певица Finnli выступит в Иркутске: артистка приедет в Россию впервые
Первая победа: «Байкал-Энергия» разгромила Студенческую сборную России в матче Кубка России
Следственный комитет: иркутская фармацевтическая компания "Фармасинтез" уклонилась от уплаты налогов на 190 миллионов рублей
Более 80 миллиардов рублей планируется в ближайшие пять лет направить в дорожную отрасль Приангарья
Персональная выставка ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина открылась в Иркутске
В микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенков
На чемпионате рабочих профессий иркутяне завоевали бронзовые медали
27 сентября в музеи Иркутска можно попасть бесплатно
Госдума поддержала инициативу Зоксобрания Иркутской области освободить жителей от уплаты некоторых пошлин
Вице-спикеры Законодательного собрания поздравили генконсула Китая в Иркутске с 69-й годовщиной образования КНР
После капитального ремонта открылась средняя школа №1 в поселке Качуг
Погоня за лихачом в Черемхове: полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы поймать нарушителя на «Жигулях»
Новые машины скорой помощи отправились в муниципалитеты Иркутской области
Сочиняй Мечты: группа «Каста» выступит на концерте, посвященном 100-летию ИГУ
Хотел попросить на бутылку: братчанин задержал вооруженного преступника, который ограбил магазин и салон сотовой связи
Обвиняемые в убийстве ангарского бизнесмена предстанут перед судом