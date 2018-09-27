На каждого - по 24, 6 квадрата: в каких квартирах и домах живут в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:02 2018-09-27T06:42:11+03:00

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Увы, такова правда жизни, которую мы и так с вами знаем. В 50-70-х регион бурно застраивался, иркутяне радовались "крыше над головой", где есть горячая вода и санузел. Квартирки были тесные, кухоньки крохотные, но разве это важно? Главное - отстояв по десять-двадцать лет в очереди на жилье, честно получить от своего предприятия квадраты. Еще один бум застройки пришелся на последние годы. Иркутскстат сообщает о том, сколько и кто имеет "метров" сейчас. Сначала, общая цифра - 59,1 млн. кв. м.

Итак, поскольку четыре из пяти жителей региона - это горожане, то в основном они имеют квартиры в иногоэтажках, почти все они оформлены в собственность. Частных домов - больше, но живет там лишь 20% населения.

В каких домах живем? Ну само собой, в панельных - 33.8% и деревянных - 33,6%. Остальное приходится на кирпич и разные другие варианты.

Горожане в основном так и живут в двушках, построенных в прошлом веке ( это 40% от общего числа квартир). А еще треть имеют стандартные "трешки". Чуть меньше семей живут в небольших однушках и квартирах-студиях - 20%. Площадь побольше - четырехкомнатные и пятикомнатные апартаменты, по статистике имеют 11% жителей. Но мало иметь квартиру - надо, чтобы она была благоустроенной, с санузлом, горячей и холодной водой, отоплением. Сейчас строят только такие многоэтажки, но в 19 и до середины 20-го века "удобствами" часто пренебрегали. Поэтому полностью благоустроено 63,5% жилья, а часть городских квартир не имеет, допустим, горячей воды.

Гораздо сложнее с благами цивилизации в селе. В основном иркутская деревня, как и в 17-19 веках, отапливается печью, моется в бане и имеет туалет на улице. Само по себе это и неплохо, но селянам хотелось бы в дополнение горячую воду, душ или ванную ( а они есть только в каждом десятом доме), водопровод ( есть в 17% ), канализацию ( 13% и систему отопления - 22%. С чем проще, так это с обустройством кухни. Электричество есть давно и везде, поэтому и электрические плиты купили и поставили себе практически все, кто хотел -56%. Кто-то пользуется в дополнение к печи газом, кто-то держит про запас маленькую плитку, не обошла деревню и мода на мультиварки.

Большая стройка идет в Иркутске уже в 21 веке. Это подтверждают и цифры - каждая пятая квартира, вне зависимости от количества метров, практически новая. Примерно столько же жилья построено и в конце 20 века, после 1970 года. Этим домам меньше 50 лет и их тоже можно назвать новыми.

А вот 56% оставшихся - хотя и крепкое, но постепенно стареющее жилье. Больше всего откровенно ветхих зданий, требующих срочно капремонта - в аларинском, Жигаловском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Балаганском и Мамско-Чуйском районах, до-44%.

Как бы там ни было, на каждого из нас в среднем приходится по 24, 6 квадрата и обеспеченность жильем растет.