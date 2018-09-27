Депутат отправляла обратившихся за помощью сибиряков к лже-гадалке, а та вытягивала из них миллионы рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-27T13:58:34+03:00

Жертвами мошенницы стали семь человек, которые отдали ей от 50 тысяч до 2,5 млн рублей [фото]

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- Она читала молитвы над свечами на непонятном языке. Потом сказала забрать свечи домой и поставить на блюдечко, а когда догорят, выбросить в реку, - в кабинете у следователя полиции в 2016 году Ольга Егорова из Улан-Удэ вспоминала историю, превратившую ее жизнь в кошмар.

У женщины сын болел сахарным диабетом. Бедой она поделилась с депутатом республиканского парламента, с которой много лет назад жила в одном общежитии. А та посоветовала обратиться к одной знакомой целительнице. Будто бы эта ведунья родом из Киргизии едва ли не потомок Хамбо-ламы Итигэлова, и, собственно, она и помогла получить мандат.

- Мы сходили к этой целительнице, - продолжала Ольга Егорова. - Она заявила, что на моем ребенке порча. А когда сказала, что если проклятие не снять, то я потеряю сына, я все на свете готова была отдать. Для того первого обряда принесла 43 тысячи рублей. Часть денег мне пришлось снять с кредитной карты…

Депутата республиканского парламента лишили мандата после скандальной дружбы со лжецелительницей. Фото: официальный сайт одной из политических партий

И это было только начало. Егорова продала авто, а деньги отнесла целительнице. А еще - все свое золото и норковые шубы. Потом и в кредиты залезла. На своей вере в магическую силу ведуньи за год лишилась 1,5 млн. рублей. И, возможно, потеряла бы еще больше. Однако сыну Ольги не только не стало лучше, а наоборот. Вот тогда-то она и поняла, что нетрадиционное лечение – это обман. Тогда сибирячка и пошла в полицию.

- У меня знакомая в Киргизии проводит обряды, - рассказывала на допросе гадалка, которой тогда было 36 лет. – Ольга попросила их свести. Я согласилась. Сказала, сколько это будет стоить. Потом еще занимала даже ей деньги, по пять, семя тысяч…

В МВД России не поверили в добрые намерения ведуньи и завели уголовное дело за мошенничество. А позже отчитались, что во время следствия в полицию обратились еще шестеро пострадавших от действий лжецелительницы.

- Заявители утверждают, что при беседах с подозреваемой они испытывали на себе психологические воздействие, которое не позволило им критически отнестись к обещаниям этой женщины, - отмечали в пресс-службе МВД России. - В итоге они отдали ей крупные суммы – от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Тут и к гадалке не ходи – светило аферистке лет десять колонии. Тогда она попыталась подкупить полицейского, чтобы тот закрыл дело. Пообещала ему 26 тысяч рублей. Страж порядка отказался, объяснив, что дача взятки – тоже преступление. Аферистка все же достала половину из обещанной суммы и вложила в папку на столе. И пожалела! Полицейский проводил женщину до дежурной части и там подал рапорт о случившемся.

И вот за это суд на днях вынес приговор лжецелительнице, обязав выплатить ее 300 тысяч рублей штрафа. Правда, ей дали возможность погашать долг в рассрочку равными суммами в течение года. А расследование уголовного дела о мошенничестве сейчас продолжается.

Депутат республиканского парламента, которая жила в квартире аферистки и поставляла ей клиентов, тоже не вышла сухой из воды. Обвинение ей предъявлять не стали, однако из партии изгнали, а вскоре женщина лишилась и мандата.

Фамилии и имена героев изменены.