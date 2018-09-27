Погода в Иркутске на 28 сентября: днем дождь, +7, +9 градусов

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-27T19:38:54+03:00

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Плохую погоду прогнозируют синоптики в пятницу, 28 сентября, в Иркутске. Ночью шел дождь, температура опустилась до +2,+4 градусов. Днем тоже на улице без зонтов, похоже, лучше н выходить. Небольшие осадки, а воздух прогреется лишь до +7,+9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

По области ожидаются небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. А в горах Восточного Саяна осадки будут сильными. С утра регион окутает туман.

- Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью 0,+5 градусов, при прояснении 0,-5, днем +5,+10, в горах Южного Прибайкалья до +2, в северных районах местами до +13.

Но есть и хорошие новости. Выходные в Иркутске ожидаются относительно теплыми, без дождей.