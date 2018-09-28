2018-09-28T07:36:58+03:00
Происшествия

Девушка создала банду для вооруженных нападений на магазины и взрывов банкоматов в Иркутской области

Суд вынес приговор преступникам [видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Девушка создала банду для вооруженных нападений на магазины и взрывов банкоматов в Иркутской областиДевушка создала банду для вооруженных нападений на магазины и взрывов банкоматов в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Шестеро вооруженных преступников ворвались в магазин в Ангарске. Однако из кассы они не унесли ни копейки. Всю банду в конце 2017 года задержали бойцы ОМОН. Как оказалось, ее главарем была 29-летняя девушка. А сейчас ей и ее пяти сообщникам суд вынес приговор.

Во время расследования уголовного дела выяснились и другие темные делишки налетчиков, возраст которых от 20 до 32 лет. В октябре и ноябре 2017 года они пытались украсть деньги из банкоматов в Иркутске, устроив взрывы. Во время обысков полицейские нашли обрез двуствольного ружья 16-го калибра, пневматические пистолеты, две радиостанции, несколько сотовых телефонов, крупную сумму денег, а также маски. Весь реквизит преступники перевозили в мягкой игрушке на одной из двух машин.

- На период расследования в отношении четверых участников группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще двое фигурантов уголовного дела находились под подпиской о невыезде.

В итоге главарь банды, которая, кстати, ранее была судима за угон, проведет в колонии 10,5 лет, еще один ее подельник получил 4 года лишения свободы. Две грабителей заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и получили 7 и 5 лет колонии. Еще один налетчик отделался условным сроком.

Задержание банды, грабившей магазины и взрывающей банкоматы в Иркутской области.

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