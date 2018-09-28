2018-09-28T10:57:55+03:00
Происшествия

Дело об отравлении «Боярышником» в Иркутске: перед судом предстанут еще семеро обвиняемых

Перед трагедией, они закупили 160 литров метилового спирта и продавали его под видом «Боярышника»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дело об отравлении «Боярышником» в Иркутске: перед судом предстанут еще семеро обвиняемыхДело об отравлении «Боярышником» в Иркутске: перед судом предстанут еще семеро обвиняемыхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще несколько обвиняемых по громкому делу об отравлении жителей Иркутска «Боярышником» в декабре 2016 года, предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 7 предпринимателей, которые продавали смертельный концентрат для ванн, в котором вместо этилового спирта содержался метанол – смертельный яд. Их обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц».

Оказалось, перед самой трагедией – в ноябре-декабре 2016 года, бизнесмены, решив подзаработать, приобрели в Иркутске около 160 литров метилового спирта. Затем, кустарным способом, они изготовляли спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции «Боярышник» продавали его в разных районах Иркутска. Напомним, от этого смертельного напитка тогда скончались 63 человека, еще 15 серьезно пострадали. Обвинение преступным коммерсантам предъявили после того, как были собраны все доказательства их вины. Вскоре они предстанут перед судом.

- Во время долгого расследования было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз, - сообщают в пресс-службе СУ СК России. - В том числе ряд особо сложных комиссионных, с пострадавшими от отравления метанолом, более 20 химических и санитарно-эпидемиологических судебных экспертиз по спиртосодержащим изъятым жидкостям, не менее 12 криминалистических экспертиз по образцам тары спиртосодержащей продукции, а также геномные и дактилоскопические экспертизы.

Кроме того, следователи опросили более 350 пострадавших и свидетелей. Во время расследования также изъяли около 5 тысяч бутылок «Боярышника», произведенного кустарным способом.

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