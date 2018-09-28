Сергей Левченко: Мы живем по средствам

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-28T11:12:48+03:00

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В столице Приангарья проходит IV образовательный форум «Земля Иркутская», в котором принимают участие 250 глав муниципальных образований региона первого и второго уровней. На повестке дня вопросы стратегического планирования, распределения межбюджетных трансфертов, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и другие волнующие все муниципалитеты темы.

Приветствуя участников форума, губернатор Приангарья Сергей Левченко напомнил, что это мероприятие традиционно приурочено ко дню рождения Иркутской области.

- В прошлом году мы праздновали 80-летие нашего региона. И сегодня, отмечая очередную дату, нельзя не вспомнить историю Приангарья, имена выдающихся исследователей, деятелей науки, культуры, искусства, прославивших не только Иркутскую область, но и всю Россию, - сказал Сергей Левченко. - Каждый житель региона помнит, как мы росли вместе со страной, стойко переносили испытания, выпавшие на долю нашего государства, помогали стране, а страна помогала нам. Сибиряки осваивали целинные земли, в Иркутской области вслед за знаменитыми на весь мир гидроэлектростанциями появились крупнейшие лесопромышленные, металлургические и химические комбинаты, в глухой тайге выросли молодые города. Сегодня мы ставим новые цели, видим новый масштаб развития, определяем вектор роста экономики и качества жизни, и это должна быть наша совместная созидательная работа.

Губернатор также напомнил главам муниципалитетов, что в этом году в Иркутской области началось формирование пятилетнего плана социально-экономического развития.

- Я побывал во многих территориях региона, и ни одного отрицательного отзыва на Госплан не услышал, - отметил Сергей Левченко. - А если у кого-то еще есть сомнению, то я могу на конкретных примерах объяснить, для чего такое планирование необходимо. Допустим, построили в Братске оснащенный самым современным оборудованием диагностический центр, а кто там будет работать, не подумали. Или вот у нас сейчас очень много заказов на строительство различных объектов, а выполнять их некому. При этом вузы готовят специалистов, которые не могут найти в Иркутской области работу, потому что нам нужны люди других профессий. Поэтому планировать нужно так, чтобы все поставленные задачи решались комплексно. У каждого человека должна быть уверенность в будущем - в том, что он получит образование, найдет работу, обзаведется жильем. Нужно мыслить шире, возвращаться к тем славным традициям, когда вместе с промышленными предприятиями строились социальные объекты и дома.

Сергей Левченко также подчеркнул, что Иркутская область сегодня живет по средствам.

- Мы стали больше зарабатывать и при этом более рачительно относиться к государственным деньгам, - заявил глава Приангарья. - К нашим целям мы идем шаг за шагом. Тратим то, что зарабатываем, а не занимаем. Пятилетнее планирование позволит еще более внимательно посмотреть на эффективность расходов.

Подробнее о Госплане на встрече с главами муниципальных образований рассказал Николай Миронов, ответственный секретарь Госкомитета по планированию социально-экономического развития региона.

Он сообщил, что часть муниципалитетов уже внесла предложения по развитию своих территорий. В октябре-ноябре предполагается провести стратегические сессии, а с 1 января 2019 года план должен вступить в действие.

- Основные контуры Госплана уже видны и понятны, - сказал Николай Миронов. - Определено три пилотных муниципалитета, которые составят свои планы. Но и все остальные территории войдут в основной документ. Работа над ним идет интенсивно, и это живой процесс. Иркутская область в этом вопросе является новатором. Ничего подобного в других регионах нет. За рамки правового регулирования мы не выходим. Госплан будет встроен в стратегию развития до 2030 года.

О разных направлениях Госплана на форуме рассказали министры областного правительства. Были затронуты вопросы труда и занятости, образования, спорта.

Заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова сообщила, что в Госплан уже поступили предложения от 12 муниципальных образований и 459 жителей Иркутской области. В основном они касаются развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Предложений по развитию экономики поступило всего пять. Поэтому большая просьба к мэрам и главам: посмотрите свои инвестиционные проекты. Их перечень должен быть в Госплане, - обратилась к аудитории Марина Петрова.

По вопросу межбюджетных отношений на встрече также выступила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова. Она рассказала о том, как планируется доводить лимиты муниципальным образованиям в первом квартале следующего года.

Подводя итоги первой части форума, губернатор Сергей Левченко подчеркнул, что сроки формирования первой пятилетки очень жесткие.

- Задача форума - показать, что у каждого его участника есть свой маневр, который должен приводить к общему результату. Работать мы должны сообща. Только вместе нам удастся достичь поставленных целей, - сказал губернатор.

Также в рамках заседания его участники рассмотрели вопрос о тарифах на вывоз мусора. Он, кстати, будет вынесен и на Региональный совет.

– Мы все понимаем, что с 1 января 2019 года вывоз ТКО будет выведен из разряда жилищных услуг и станет услугой коммунальной, на которую будет установлен отдельный тариф. Очевидно, что его величина будет варьироваться в зависимости от территориальных особенностей. Но мы должны сделать так, чтобы при установлении тарифа не было перекосов, которые потом придется срочно исправлять, – обозначил свою позицию Сергей Левченко.

В настоящее время в Иркутской области строятся мусорные полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, проектируются аналогичные объекты в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах, а также разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса на 200 тыс. тонн отходов в год в Ангарском городском округе. Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения ТКО. Рассчитано, что на реализацию этих целей потребуется 17,1 млрд рублей: 4,5 млрд – из федерального бюджета, 7,5 млрд – из областного, 239 млн рублей – из местных бюджетов и 4,7 млрд рублей – из внебюджетных источников.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.