Отбеливание зубов в Иркутске: где подарят белоснежную улыбку?

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-28T11:59:41+03:00

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В наше время модно быть здоровым, преуспевающим и сияющим белоснежной улыбкой. Даже если ваши зубы в полном порядке, но не радуют, так сказать,своей яркостью, то впечатление, производимое Вами, не достигает нужного уровня. Оттого, всеобщее стремление отбелить зубы естественно и понятно, а рынок медицинских и околомедицинских услуг переполнен предложениями разной степени сомнительности. Стоматологическая клиника DI-clinic поможет достичь желаемого результата быстро, эффективно и главное, безопасно .

Клиника «Di-clinic»: стоматология Иркутска не зря имеет репутацию стоматологии высоких стандартов. Используемые в клинике методы и технологии лечения –это лучшее из того, что может предложить современная европейская стоматологическая практика. Так, для проведения отбеливания зубов врачами клиники активно применяется система ZOOM4 - общепризнанно лучшая на сегодняшний день технология щадящего «осветления» эмали зубов.

Фото: клиника «Di-clinic»

Доказано: ZOOM4- это эффективно и безопасно.

Человека, который собирается отбелить зубы, прежде всего волнуют два простых вопроса - насколько это эффективно и насколько это безопасно? По обоим параметрам системе ZOOM4 нет равных.

Эффективность отбеливания гарантируется каждому пациенту. Ваша эмаль станет белее минимум на 8-10 оттенков. Стоматолог DI-clinic обязательно покажет Вам шкалу с оттенками зубной эмали ДО и ПОСЛЕ процедуры отбеливания. Это очень наглядно и впечатляюще - увидеть, насколько ваши зубы станут ярче! Зачастую пациенты не могут поверить в предполагаемый результат до тех пор, пока отбеливание не будет проведено.

И еще немаловажные плюсы:

- Отбеливание зубов проводится в один визит.

- Длительность процедуры отбеливания обычно не превышает 1часа

- Результат отбеливания стойко сохраняется в течение 3-5 лет при соблюдении стандартных правил гигиены полости рта.

А что же с безопасностью? Система ZOOM4 "в исполнении" опытных профессионалов максимально щадящий метод аппаратного отбеливания. А стоматологи DI-clinic не просто прошли соответствующее сертификационное обучение, но и имеют серьезный опыт использования данной технологии. В клинике система ZOOM начала применяться более 7 лет назад, по мере появления новых технологий и материалов, обновляется и используемое оборудование в клинике.

Скажем только, что именно при ZOOM-отбеливании используется самая низкая концентрация перекиси водорода (не выше 25%) среди прочих систем, активируемых светом.

Клинически доказано, что состав отбеливающего геля не вызывает деминерализацию эмали. Напротив, в его составе в определенном количестве присутствуют биоактивные компоненты, укрепляющие эмаль и снижающие ее чувствительность.

Фото: клиника «Di-clinic»

Нужна ли подготовка к ZOOM-отбеливанию?

Процедура отбеливания действительно проводится в один клинический прием. Это не рекламный слоган, а так оно и есть на самом деле. Однако, без предварительной консультации Вам вряд ли удастся обойтись - перед отбеливанием обязательно проводится осмотр зубов и полости рта. Выявленный кариес необходимовылечить, устранить дефекты старых пломб. Не обойтись также без профессиональной гигиены - какой смысл отбеливать зубы, если они покрыты налетом и твердыми зубными отложениями?

В DI-clinic Вам обязательно проведут профессиональную чистку. Снятие пигментированного налета системой air-flow гарантирует желаемую стойкость дальнейшего результата отбеливания. Вот теперь ваши зубы подготовлены, можно приступать.

Фото: клиника «Di-clinic»

Как проходит процедура отбеливания ?

Перед началом процедуры мягкие ткани полости рта покрываются специальным защитным гелем для предотвращения попадания отбеливающего вещества и УФ-света.

Поверхность зубов в области линии улыбки покрывается отбеливающим гелем. Толщина слоя геля не более 1 мм.

Далее на эмаль воздействует направленный УФ-свет лампы PhilipsZOOM(глаза пациента защищаются специальными очками). Под действием УФ-излучения пероксид водорода в составе геля активируется и обесцвечивает пигменты,которые и вызывают изменение цветаваших зубов. Примечательно, что отбеливание происходит не на поверхности эмали, а в более глубоких слоях, это и объясняет высокую эффективность ZOOM- отбеливания.

Через 15 минутс поверхности зубов убирается отработавший гель инаносится новая порция, и манипуляция повторяется. Таким образом последовательно проводятся два или три таких мини-сеанса.

Процедура не доставляет пациентам никакого дискомфорта. В целом, Вы проведете в кресле чуть более 45 минут. Полученный результат несомненно вызовет удивление и восхищение. Действительно, первый раз увидеть себя по-настоящему с белоснежными зубами непривычно. Но очень приятно!

Фото: клиника «Di-clinic»

А что дальше?

Дальше Вы можете широко улыбаться и наслаждаться эффектом, который будет производить ваша улыбка. А специалист DI-clinic порекомендует Вам индивидуально подобранный комплекс гигиенических мер (ведь Вы же хотите сохранить эффект от отбеливания как можно дольше, правда?) В числе обязательных рекомендаций - соблюдение так называемой "белой" диеты в течение двух ближайших недель. Под запретом в это время будут крепкий кофе, чай и красящие продукты, типа черники.

Кстати, в клинике «Di-clinic»: стоматология Иркутск Вам предложат еще провести реминерализацию эмали. На уже отбеленные зубы наносится гель,насыщающий эмаль ионами кальция и снижающий чувствительность. Данная процедура закрепляет и стабилизирует результаты отбеливания.

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