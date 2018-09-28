2018-09-28T11:52:41+03:00
Общество

Школьников и студентов Бурятии проверят на употребление наркотиков

В Улан-Удэ прошло заседание Антинаркотического комитета
Ольга СЛАВИЧЕВАВалентина ГИЛЕВИЧ
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Студентов и школьников Бурятии проверят на употребление наркотиков.Студентов и школьников Бурятии проверят на употребление наркотиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Под проверку попадут абсолютно все студенты и школьники республики. С таким предложением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

-Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах, - заявил он на заседании антинаркотической комиссии в правительстве республики. - Задача - выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется.

Сейчас проверка уже проводится везде, но обходится достаточно дорого. Чтобы охватить абсолютно всех, не хватает средств. Поэтому отдельное поручение получил Минздрав.

-Есть современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле, - сказал он. - Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем.

Проблема распространения наркотиков, в том числе изготовленных из дикорастущей конопли, стоит в республике очень остро. Только в 2018 году обнаружены заросли на территории более двух тысяч гектаров, Уничтожают ее казаки и волонтеры. Еще одним способом борьбы с растительными наркотиками стала предоставление таких площадей в аренду под сельхозугодья. Их просто засевают.

Надо сказать, что эти меры уже повлияли на снижение криминальной активности в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Республики Бурятия.Опыт республики получил высокую оценку в МВД России и рекомендован для внедрения.

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