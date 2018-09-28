5 миллионов рублей за протекшую крышу: иркутянка отсудила деньги у застройщика

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-28T15:06:37+03:00

Женщина добивалась ремонта более 5 лет, но кровлю ей так и не починили [фото, аудио]

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О своей квартире 57-летняя учительница из Иркутска Тамара Менделеева (имя и фамилия изменены) мечтала всю жизнь. Но пока растила и учила собственных детей, влезать в ипотеку никак не решалась. Семья много лет переезжала с одного съемного жилья на другое. Все изменилось в сентябре 2012-го, когда младший сын женился и родственники подарили ему на свадьбу около полумиллиона рублей.

«Ну зачем молодым мотаться с ребенком по чужим углам», - подумала Тамара. Подарок, тем более такой внушительный, решили пустить в дело. Узнав, что 500 тысяч рублей как раз хватает на первоначальный взнос, женщина все-таки решилась на ипотеку.

Изучив в интернете рынок недвижимости, выбор Менделеевых пал на высотку в Первомайском. Дом, по строительным меркам, новейший, а потому никакого подвоха Тамара не ожидала. В продаже оставалась всего квартира на 10-м этаже. Как только одобрили кредит в 3,264 млн рублей, женщине сразу же приступила к ремонту. Счастью не было предела, однако пожить в уютном гнездышке с глянцевым навесным потолком, дорогими обоями и ламинатом Тамаре и семье ее сына удалось ровно полгода. Беда свалилась на них в прямом смысле с потолка.

- В марте 2013-го нас начало топить, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Тамара. - Снег на крыше стал таять, и вода полилась к нам в квартиру. Причем она не капала, а ручьем текла по стенам. Штукатурка рухнула, ламинат встал коробом, появился грибок. В общем, ремонт был испорчен.

Так выглядел подоконник после потопа. Фото: предоставлено героиней публикации

Ни о каких судах тогда хозяйка квартиры и не думала. Пожаловалась с управляющую компанию в надежде, что крышу залатают, но... Нет, управляшка и фирма застройщика, конечно, отправили своих специалистов. Те зафиксировали проблему, провели какой-то ремонт кровли, но ровно через год, как только началось таяние снега, история повторилась. В квартире Тамары вновь случился паводок.

- Я уже стала бояться прихода следующей весны, - говорит Тамара Менделеева. - Меня ведь только кормили обещаниями починить крышу. Не сделали этого даже после того, как в 2016 году Служба государственного строительного надзора Иркутской области, куда я также написала заявление, подала на компанию застройщика иск в суд, чтобы устранили строительные недочеты и возместили ущерб.

Но ни качественный ремонт, ни деньги Тамара не получила даже после заключения между ней и застройщиком мирового соглашения. Судебные дрязги набрали ход, а крыша начала протекать еще больше.

- Мы вновь обменялись исками, я потребовала вернуть мне всю сумму квартиры, они попытались оспорить это решение, - говорит Тамара. - Кстати, сам директор компании прямо сказал, что никаких денег я не получу, и предложил вообще закрыть тему. После очередного потопа весной мы вынуждены были съехать. Я перебралась к сестре, а сын ютится у родственников.

Лужа на ламинате. Фото: предоставлено героиней публикации

Первая хорошая новость за 5 лет судебных тяжб пришла Тамаре в июле 2018-го. Свердловский районный суд Иркутска встал на сторону женщины и обязал компанию выплатить иркутянке полную сумму квартиры, которую ей придется вернуть, убытки за ремонт, проценты за несвоевременный возврат денег, моральную компенсацию, а также штраф. Всего набежало более 5 миллионов рублей. Однако Менделеева пока не получила ни копейки.

- Квартира стоит пустая, а я продолжаю платить ипотеку, каждый месяц отдаю по 25 тысяч рублей, - говорит Тамара. - К судебным приставам хожу практически каждый день. Они говорят, что делают запросы в банк, где есть счета застройщика, но там не хватает средств для погашения долга. Зато директор компании уже прислал письмо, чтобы я в течение 7 дней вернула им квартиру. Мне такая не нужна. Жаль только будущих хозяев, которым она достанется. Надеюсь, кровлю там все-таки починят. Я же больше никогда в жизни не куплю жилье на верхнем этаже.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей АКУЛОВ, заместитель начальника межрайонного отдела судебных приставов Приангарья:

Хозяйка квартиры в любом случае получит деньги

- Действительно, на одном счете компании-должника лежит около половины той суммы, которую требуется вернуть, но эти деньги заморожены, на них наложен арест по решению суда. Изымать их никто не имеет права, даже приставы, поэтому дело затягивается. Если должник не вернет всю сумму в полном объеме, имущество будет изъято и уйдет с молотка. На это также потребуется какое-то время. Беспокоиться женщине стоило бы, если бы у организации-должника вообще не было имущества и она не вела бы никакую деятельность. Так что в любом случае хозяйка квартиры получит свои деньги. А чтобы быстрее обрести хотя бы половину долга, пусть как можно скорее подаст заявление в суд с просьбой отменить меру по аресту счета.