2018-10-05T16:38:16+03:00
Общество

«Байкальская пресса» 2018 в Иркутске: Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года

Наталья Кравченко второй год подряд стала лучшей радиоведущей Иркутска
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Наталья Кравченко стала лучшей радиоведущей года.Наталья Кравченко стала лучшей радиоведущей года.
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На днях в Иркутске стартовал фестиваль журналистского мастерства «Байкальская пресса» 2018. Весь пишущий, снимающий и разговорный свет журналистики Иркутской области делился своими знаниями и умениями. Проходили мастер-классы, тренинги от специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Все мероприятия можно было посетить бесплатно.

И вот, фестиваль подошел к концу. По традиции состоялось торжественное награждение тех, кто целый год не покладая рук трудился во благо нашего славного дела.

За почетное звание «Журналист года» боролись и корреспонденты, радиоведущие и редакторы «Комсомольской правды».

Итак, барабанная дробь. Итоги в студию!

Наталья Кравченко – наша гордость, которая второй год подряд выигрывает в номинации «Радиоведущий года». Наталья уже много лет занимает пост руководителя радио «Комсомольская правда» на 91,5 FM.

Наталья Кравченко с наградой.

Наталья Кравченко с наградой.

- Я очень люблю свою работу, и каждый день стараюсь расти в профессии хотя бы над самой собой, - сказала в благодарственной речи Наталья Кравченко. – Спасибо всем членам жюри, для меня огромная честь второй раз подряд брать в руки такую награду. Я была уверена, что два года подряд одну и ту же награду в руки не дают. Это большая неожиданность для меня.

Но это еще не все. Мы по-настоящему можем гордиться нашим радио, потому что вслед за Натальей Кравченко на сцену за наградой поднялась Евгения Дмитриева – заместитель руководителя радио. Евгения заслуженно забрала статуэтку в номинации «Лучшая новостная радиопрограмма».

- У нас чудесные зрители, я их обожаю, - поделилась эмоциями на сцене Евгения Дмитриева. – Они у нас такие отзывчивые, такие благодарные. Обычно на все радиостанции люди звонят, чтобы пожаловаться, а нам звонят, чтобы поблагодарить.

Евгения Дмитриева с наградой.

Евгения Дмитриева с наградой.

Также Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали лауреатами в номинации «Тематическая радиопрограмма».

Стоить отметить и то, что материалы журналиста Дмитрия Нисифорова и заместителя редактора по газете Яны Лисиной были номинированы на «Лучшую публикацию в печатных СМИ».

Вот они – наши герои, которые изо дня в день трудятся во благо «Комсомольской правды» в Иркутске. Мы гордимся ими и надеемся на то, что впереди будет еще много таких побед.

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