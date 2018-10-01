Погода на 1 октября в Иркутске: днем до +19

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-30T19:26:59+03:00

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Похоже, в Иркутск пришло настоящее «Бабье лето». После теплых выходных, порадует погода нас и в первый день новой рабочей недели. Несмотря на то, что в ночь на понедельник, 1 октября столбик термометра в нашем городе показывал всего +3 градуса, днем потеплеет до +17, +19 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Никаких осадков не ожидается.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в северных районах ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура днём +14,+19°, при облачной погоде +7,+12°, в горах Восточного Саяна местами до +22º.