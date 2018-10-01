Левый берег стоит: 9-балльные пробки образовались утром 1 октября в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:59 2018-10-01T05:03:50+03:00

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Практически все жители левого берега Иркутска, утром 1 октября опаздывают на работу. Причина: огромная пробка в районе въезда на Академический мост, которая образовалась еще в 8 утра. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 9 утра пробки в городе составляли 9 баллов.

Также затруднено движение на улицах — Старокузьмихинская, Лермонтова, Улан-Баторская. А также на улицах — Маяковская, Сергеева, Захарова, Костычева, Боткина, Маяковского, Сурнова, Декабрьских Событий, Байкальской, Лермонтова, а также в районе перекрытия объездной дороги Первомайский – Университетский. Скорость движения машин составляет около 5-10 километров в час.

Напомним, о том, что иркутянам, которые каждое утро ездят с левого берега на правый, нужно быть внимательнее, сообщалось заранее. Ведь с 29 сентября по 14 октября перекрыли участок на объездной дороге Первомайский - Университетский в районе остановки «Академическая».

- Мы выполняем реконструкцию данного участка в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщал заместитель начальника комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - После того как все работы завершат, пропускная способность улицы значительно увеличится.