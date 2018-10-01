Фотографии пожара в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске: пожарные разбирают завалы

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-01T08:37:58+03:00

Три года назад в «Мебель Сити» было выявлено 11 нарушений пожарной безопасности, смотрите фотографии с места ЧП [фоторепортаж, видео]

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Дознаватели продолжают выяснять причины крупного пожара в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске. Напомним, с огнем, который полностью охватил здание, пожарные боролись практически всю ночь, 1 октября. К счастью, пострадавших нет. Тем временем, стали известны первые результаты проверки сгоревшего центра, а также фотографии пожара в мебельном центре «Мебель Сити». Выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализация сработала в 01.30 часов. Двери прибывшим спасателям открыл ответственный за пожарную безопасность здания.

- Внеплановая проверка этого мебельного центра проводилась в 2015 году. Тогда мы выявили 11 нарушений требований пожарной безопасности. Среди которых: отсутствие автоматической системы пожаротушения, кроме того, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям и эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные продолжают проливать здание.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тогда специалисты вручили собственникам здания предписания об устранении выявленных нарушений. Но вместо этого, руководители «Мебель Сити» провели свою независимую проверку, и получили заключение, что никаких нарушений, и пожарного риска в здании нет. Напомним, что очередную проверку пожарные должны были провести в 2019 году.

- Огонь быстро распространился на большую площадь из-за значительной нагрузки горючего материала в помещениях и сложная конструктция здания, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Причину пожара установят во время доследственной проверки.

Спасенная мебель.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внутри сгоревшего зданияФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дым от пожара был виден в соседних районах города.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА